Сбежавший с ТНТ Незлобин бросил семью

По словам популярного комика, решение радикально поменять условия труда – настоящий вызов и выход из зоны комфорта. Кроме того, Незлобин признался, что за время работы на ТНТ он по-настоящему прикипел к коллективу. "Это моя семья, мои первые учителя. По-человечески мне было тяжело, но по бизнесу все логично. На ТНТ примерно также к этому отнеслись", – приводит слова комика сайт Dni.ru со ссылкой на Ura.ru.

Незлобин рассказал, что, несмотря на решение бросить "семью", он вместе с Сергеем Светлаковым попытался смягчить удар: шоумены договорились с новым работодателем, что полностью перейдут на СТС только в июле. До этого момента они будут сниматься сразу на двух каналах. "Чтобы при потребности канала (ТНТ – примечание редакции) в нас мы могли выполнить все обязательства", – объяснил артист.

Незлобин также рассказал, чем он будет заниматься на СТС. Он и Светлаков будут делать развлекательные шоу, сериалы и фильмы. Начнется, по его словам, работа с небольших шоу, потому что съемка сериалов – процесс длительный, передает "Экспресс газета". "Конкретных деталей проектов мы пока не разглашаем. Это большой и серьезный труд, на пути создания которого может произойти много вещей", – секретничает Незлобин.

До июля Александр планирует заниматься работой над фильмом "Жених-2", в котором он выступает в качестве режиссера и автора сценария. Если все пойдет по плану Незлобина, то до конца весны он будет занят на съемках картины, а последующий месяц проведет со специалистами по монтажу и графическим эффектам.