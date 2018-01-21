Бизнесмен порвал деньги за секс, чтобы девушка «не была проституткой»

Москвичка обвинила в изнасиловании случайного знакомого, в машине которого занималась сексом за деньги.
В Москве девушка с пониженной социальной ответственностью познакомилась с состоятельным мужчиной, после чего занялась с ним сексом в автомобиле. После этого у пары произошла размолвка, в результате которой оказался порван конверт с 30 тысячами рублей внутри, пишет Ridus.ru.
«22-летняя Кристина познакомилась с 46-летним Олегом в баре. Пообщавшись, они пошли к машине мужчины, где он подарил девушке дорогое украшение и 30 тысяч рублей. После этого Кристина и Олег занялись сексом, однако затем Кристине стало стыдно за свое поведение и она заплакала. Чтобы не обижать девушку деньгами за интим, мужчина решил порвать их», — сообщает «Лайф».
После этого обиженная дама обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, однако опытный мужчина записывал все происходящее в машине на диктофон. Судя по записи, ни о каком насилии речь не шла, скорее стороны не сошлись характерами. После соития девушка выразила недовольство, и между сторонами состоялся следующий диалог:
— Давай исправим это.
— Как?
— Достань конверт.
— В смысле «достать конверт»?
— Достань, достань, ну, на секундочку.
— Так.
— Чтобы ты не чувствовала себя ущербной. Смотри.
— Нет, нет, не надо.
— Я тебе отдам. Чтобы это не было так, чтобы ты не думала… Я не хочу, чтобы ты была шлюхой. Я хочу, чтобы ты была нормальной девчонкой. Так будет нормально?
— В смысле? Нет.
— А что случилось? Так будет нормально?
— Нет, не нормально тоже. Ни то, ни другое ненормально.
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