Бизнесмен порвал деньги за секс, чтобы девушка «не была проституткой»

В Москве девушка с пониженной социальной ответственностью познакомилась с состоятельным мужчиной, после чего занялась с ним сексом в автомобиле. После этого у пары произошла размолвка, в результате которой оказался порван конверт с 30 тысячами рублей внутри, пишет Ridus.ru.

«22-летняя Кристина познакомилась с 46-летним Олегом в баре. Пообщавшись, они пошли к машине мужчины, где он подарил девушке дорогое украшение и 30 тысяч рублей. После этого Кристина и Олег занялись сексом, однако затем Кристине стало стыдно за свое поведение и она заплакала. Чтобы не обижать девушку деньгами за интим, мужчина решил порвать их», — сообщает «Лайф».

После этого обиженная дама обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, однако опытный мужчина записывал все происходящее в машине на диктофон. Судя по записи, ни о каком насилии речь не шла, скорее стороны не сошлись характерами. После соития девушка выразила недовольство, и между сторонами состоялся следующий диалог:

— Давай исправим это.

— Как?

— Достань конверт.

— В смысле «достать конверт»?

— Достань, достань, ну, на секундочку.

— Так.

— Чтобы ты не чувствовала себя ущербной. Смотри.

— Нет, нет, не надо.

— Я тебе отдам. Чтобы это не было так, чтобы ты не думала… Я не хочу, чтобы ты была шлюхой. Я хочу, чтобы ты была нормальной девчонкой. Так будет нормально?

— В смысле? Нет.

— А что случилось? Так будет нормально?

— Нет, не нормально тоже. Ни то, ни другое ненормально.