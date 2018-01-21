воскресенье, 21 января 2018 г.
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Бизнесмен порвал деньги за секс, чтобы девушка «не была проституткой»

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ФОТО: Scanpix

Москвичка обвинила в изнасиловании случайного знакомого, в машине которого занималась сексом за деньги.

В Москве девушка с пониженной социальной ответственностью познакомилась с состоятельным мужчиной, после чего занялась с ним сексом в автомобиле. После этого у пары произошла размолвка, в результате которой оказался порван конверт с 30 тысячами рублей внутри, пишет Ridus.ru.

«22-летняя Кристина познакомилась с 46-летним Олегом в баре. Пообщавшись, они пошли к машине мужчины, где он подарил девушке дорогое украшение и 30 тысяч рублей. После этого Кристина и Олег занялись сексом, однако затем Кристине стало стыдно за свое поведение и она заплакала. Чтобы не обижать девушку деньгами за интим, мужчина решил порвать их», — сообщает «Лайф».

После этого обиженная дама обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, однако опытный мужчина записывал все происходящее в машине на диктофон. Судя по записи, ни о каком насилии речь не шла, скорее стороны не сошлись характерами. После соития девушка выразила недовольство, и между сторонами состоялся следующий диалог:

— Давай исправим это.

— Как? 

— Достань конверт.

— В смысле «достать конверт»?

— Достань, достань, ну, на секундочку.

— Так.

— Чтобы ты не чувствовала себя ущербной. Смотри.

— Нет, нет, не надо.

— Я тебе отдам. Чтобы это не было так, чтобы ты не думала… Я не хочу, чтобы ты была шлюхой. Я хочу, чтобы ты была нормальной девчонкой. Так будет нормально? 

— В смысле? Нет.

— А что случилось? Так будет нормально?

— Нет, не нормально тоже. Ни то, ни другое ненормально.

Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как ученые мужи из Высшей школы экономики опубликовали исследование, посвященное экономике ценообразования на секс-услуги. Национальный исследовательский университет нарисовал социологический портрет московской секс-работницы: это девушка около 30 лет, весом 57 килограммов, ростом около 170 сантиметров и с грудью третьего размера.

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