Тучная звезда «Дома-2» совершила шокирующий поступок

Необычный снимок появился на личной странице Черно. "Знаете ли, это мои не первые изменения. Вот вам пример (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала фотографию она.

Судя по всему, звезда проекта решила побриться налысо. "Я всегда была рискованная!" – добавила Черно.

Подписчики участницы шоу резко высказались по поводу ее поступка. "И так то не дай бог... Еще и лысая", – пишет один из комментаторов. "Это не риск, а припадки. От безысходности", – выразил мнение другой. "Мне тебя очень жалко,так не спастись от внутренних и внешних комплексов", – уточняет третий.

Были и те, кто поддержал Черно. "А так ты мне очень нравишься", – отметил комментатор. "Сашка молодец, ты искренняя и настоящая", – похвалил подписчик. "Ох,мурашки по телу))) класс...", – восхищается еще один поклонник.

Напомним, что ранее Черно удивила другим снимком. Она сфотографировалась в красном нижнем белье.