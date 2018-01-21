60-летняя проститутка вернулась в профессию после неудачной карьеры в политике

В прошлом Фелицитас Широу была достаточно известной проституткой Берлина, но по личным причинам решила завязать с этим делом и податься в политику, совместив это с бизнесом. Она открыла собственное кафе и стала ярой активисткой по защите прав женщин, даже добилась того, что проституция была признана полноценной профессией, пишет Life.ru.
Спустя некоторое время в жизни берлинки началась чёрная полоса: личная жизнь разрушилась, платить за аренду кафе было нечем, денег тоже не хватало и женщина едва не лишилась крыши над головой. И при всём при этом Широу боролась изо всех сил, чтобы её маленький сын ни в чём не нуждался.
Фелицитас стала искать себе новую работу, но без центра занятости это было не возможно. Кроме того, на протяжении нескольких лет они отказывались одобрять заявление Широу на получение пособия по безработице.
"Иногда не хватало документов, которые я им уже давно отправила, или меня обвиняли в том, что я не оказываю содействия их работе", - Фелицитас Широу.
Помимо трудностей в поисках работы у Фелицитас росли долги за жильё. От безысходности ей не оставалось ничего, кроме как вернуться к старой профессии, с которой она попрощалась 15 лет назад.
"Можно сказать, что государство заставило меня вновь стать проституткой, так как центр занятости отказывал мне в социальной помощи", - Фелицитас Широу.
Сейчас на сайте берлинских интим-услуг снова можно увидеть фотографии Фелицитас Широу. Теперь она позиционирует себя как зрелую проститутку и за час своих услуг берёт €200.