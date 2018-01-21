60-летняя проститутка вернулась в профессию после неудачной карьеры в политике

Спустя некоторое время в жизни берлинки началась чёрная полоса: личная жизнь разрушилась, платить за аренду кафе было нечем, денег тоже не хватало и женщина едва не лишилась крыши над головой. И при всём при этом Широу боролась изо всех сил, чтобы её маленький сын ни в чём не нуждался.

Фелицитас стала искать себе новую работу, но без центра занятости это было не возможно. Кроме того, на протяжении нескольких лет они отказывались одобрять заявление Широу на получение пособия по безработице.

"Иногда не хватало документов, которые я им уже давно отправила, или меня обвиняли в том, что я не оказываю содействия их работе", - Фелицитас Широу.

Помимо трудностей в поисках работы у Фелицитас росли долги за жильё. От безысходности ей не оставалось ничего, кроме как вернуться к старой профессии, с которой она попрощалась 15 лет назад.

"Можно сказать, что государство заставило меня вновь стать проституткой, так как центр занятости отказывал мне в социальной помощи", - Фелицитас Широу.