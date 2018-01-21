Почему никогда нельзя рассказывать о своих планах?

Что иногда они, имея личный самолет и виллу на Канарах, ходят в старой одежде? Можно было бы подумать, что это от жадности или из-за боязни преследования каких-либо служб, но дело в другом, пишет Cluber.com.ua.

Однажды один мой влиятельный знакомый разъяснил мне этот момент. Он сказал, что настоящий успех не терпит хвастовства и показухи. К примеру, только к 30 годам его дочери узнали, что у него всегда был личный самолет.

Моя бабушка всегда говорила: «Не хочешь зависти — люби тишину». Никто не должен знать о вашей жизни, о ваших завоеваниях, способах, которыми вы намереваетесь действовать, ваших неудачах и падениях. Вы не обязаны никому ничего объяснять. То же касается не только счастья, но и ваших целей. Если вы оглашаете свои планы и намерения, то, скорее всего, вам будет очень трудно их реализовать. Они перестанут быть столь желанными, ведь вы их объявили, а ваши друзья и знакомые успели вами восхититься. У вас уже просто нет мотивации чего-то достигать.

Запомните:

· Вам не нужно кричать о своем счастье в Facebook, чтобы быть счастливым.

· Вам не нужно демонстрировать свое депрессивное состояние, чтобы что-то исправить.

· Вам не нужно рассказывать всем о своих мечтах и целях, чтобы их достичь.

· Вам не нужно одобрение знакомых, чтобы начать двигаться вперед.

· Вам не нужно рекламировать свою жизнь в инстаграме, чтобы показать, что вы чего-то стоите.

· Вы не обязаны никому объяснять и доказывать свои успехи.

· Вам нужно больше тишины.