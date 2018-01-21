Смотри: Анастасия Волочкова показала страстный шпагат с киской

Анастасия Волочкова любит провоцировать пользователей соцсети. Зная, что ее излюбленные шпагаты неизменно привлекают внимание, она продемонстрировала очередной. В день рождения она показала любимую позу, раздвинув ноги за огромной корзиной роз и взяв в руки любимую кошку. И если поклонники в комментариях поздравили артистку с днем рождения, то хейтеры отметили ее неопрятный вид, немытую голову. Досталось и кошке за неухоженность, пишет 7d.org.ua.