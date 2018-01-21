Эстонский бизнесмен и звездный банкир Райн Лыхмус поделился секретом богатства
21 января 2018 г., 14:14
Известный эстонский бизнесмен считает, что даже негодяй может быть очень успешным, об этом он высказался в эфире программы «Утро с Ану».
Райн Лыхмус из своего опыта знает, что выдающиеся люди не всегда бывают такими уж хорошими. Человеческая порочность не исключает успешность и богатство. Иногда порочность даже может быть ключом к успеху? Пишет Elu24.
Кроме этого, бизнесмен озвучил в эфире популярную фразу, которую мы с вами слышали уже сотни раз: «На самом деле деньги никого не делают счастливым. Деньги только делают тебя свободным».