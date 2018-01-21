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  • Эстонский бизнесмен и звездный банкир Райн Лыхмус поделился секретом богатства

Эстонский бизнесмен и звездный банкир Райн Лыхмус поделился секретом богатства

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Райн Лыхмус.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Известный эстонский бизнесмен считает, что даже негодяй может быть очень успешным, об этом он высказался в эфире программы «Утро с Ану».

Райн Лыхмус из своего опыта знает, что выдающиеся люди не всегда бывают такими уж хорошими. Человеческая порочность не исключает успешность и богатство. Иногда порочность даже может быть ключом к успеху? Пишет Elu24

Кроме этого, бизнесмен озвучил в эфире популярную фразу, которую мы с вами слышали уже сотни раз: «На самом деле деньги никого не делают счастливым. Деньги только делают тебя свободным». 

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