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Медики отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой

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Екатерина Стриженова.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Телеведущая Екатерина Стриженова в эфире передачи "Время покажет" сделала неожиданное признание. Звезда "Первого канала" рассказала, как пыталась купить таблетки для похудения, пишет Дни.ру.

В эфире обсуждали внезапное увеличение количества россиян, которые пытаются решить вопрос с лишним весом при помощи таблеток. Эксперты заявили, что проблема в отпуске подобных препаратов без рецепта врача.

Гости студии были убеждены, что желающие быстро и без особых усилий иметь красивую фигуру глотают пилюли, совершенно не задумываясь о последствиях. А аптеки якобы продают таблетки для стройной фигуры кому попало.

Однако Екатерина Стриженова высказала иную точку зрения. Свое мнение она подкрепила примером из жизни. Как рассказала ведущая, в какой-то момент она тоже захотела попробовать чудодейственную пилюлю, но медики отказались выписывать таблетки. В аптеке также потребовали рецепт врача.

Когда произошла эта история Екатерина не сообщила. Между тем, в последнее время поклонники Стриженовой бьют тревогу. По их мнению,  телеведущей становится все сложнее держать себя в форме. Екатерина уже давно не надевает обтягивающие вещи. Фанаты гадают, что стало причиной набора веса. Некоторые зрители даже заподозрили 49-летнюю Екатерину в беременности.

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