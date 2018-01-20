Медики отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой

В эфире обсуждали внезапное увеличение количества россиян, которые пытаются решить вопрос с лишним весом при помощи таблеток. Эксперты заявили, что проблема в отпуске подобных препаратов без рецепта врача.

Гости студии были убеждены, что желающие быстро и без особых усилий иметь красивую фигуру глотают пилюли, совершенно не задумываясь о последствиях. А аптеки якобы продают таблетки для стройной фигуры кому попало.

Однако Екатерина Стриженова высказала иную точку зрения. Свое мнение она подкрепила примером из жизни. Как рассказала ведущая, в какой-то момент она тоже захотела попробовать чудодейственную пилюлю, но медики отказались выписывать таблетки. В аптеке также потребовали рецепт врача.

A post shared by Стриженова Екатерина (@strizhenovae) on Dec 26, 2017 at 2:50pm PST