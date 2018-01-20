До слез... Этот котенок — все, что осталось у 83-летнего мужчины

Трагический момент был заснят после пожара в районе Мудурну в западной Турции. 83-летний Али Месе хотел зажечь печь, чтобы прогреть дом. Неосторожные действие старика привели к взрыву в гостиной, в результате чего всполыхнул весь дом.
Соседи заметили дым и вызвали на место пожарную службу. Вывести из пламени удалось Месе и котенка. Сам же дом сгорел дотла.
Во время репортажа с места происшествия корреспонденты телеканала TRT Diyanet засняли душераздирающий момент, когда пожилой мужчина плачет, при этом держит на руках своего питомца и пытается его успокоить поцелуем.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что государство окажет семье Али Месе всю необходимую помощь. Правительство обещает построить для старика новый дом, в котором будет всегда тепло ему и его котенку.