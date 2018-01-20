До слез... Этот котенок — все, что осталось у 83-летнего мужчины

Соседи заметили дым и вызвали на место пожарную службу. Вывести из пламени удалось Месе и котенка. Сам же дом сгорел дотла.

Во время репортажа с места происшествия корреспонденты телеканала TRT Diyanet засняли душераздирающий момент, когда пожилой мужчина плачет, при этом держит на руках своего питомца и пытается его успокоить поцелуем.