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До слез... Этот котенок — все, что осталось у 83-летнего мужчины ВИДЕО

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ФОТО: Скриншот с видео

Трагический момент был заснят после пожара в районе Мудурну в западной Турции. 83-летний Али Месе хотел зажечь печь, чтобы прогреть дом. Неосторожные действие старика привели к взрыву в гостиной, в результате чего всполыхнул весь дом.

Соседи заметили дым и вызвали на место пожарную службу. Вывести из пламени удалось Месе и котенка. Сам же дом сгорел дотла.

Во время репортажа с места происшествия корреспонденты телеканала TRT Diyanet засняли душераздирающий момент, когда пожилой мужчина плачет, при этом держит на руках своего питомца и пытается его успокоить поцелуем.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что государство окажет семье Али Месе всю необходимую помощь. Правительство обещает построить для старика новый дом, в котором будет всегда тепло ему и его котенку.

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