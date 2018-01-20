Это все генетика: вот почему русские много пьют, а китайцы не едят сыр

Если вас удивляют кухни других народов, это нормально. Почему одна и та же еда вызывает разные ощущения у разных людей? Разумеется, здесь действуют несколько факторов: и генетика, и привычка, и традиции.

Поэтому то, что для одного — гадость, для другого — изысканный деликатес. Всё зависит от географии, культуры и еды ваших предков.

Теперь у вас есть научная причина ненавидеть кинзу!

1. У большинства людей с белой кожей есть ген, позволяющий усваивать лактозу

ФОТО: Stanislav Moškov/Den Za Dnjom

Непереносимость лактозы, столь распространённая в мире, поражает всего 14% европеоидов — именно поэтому в Скандинавии едят больше сыра, чем в Корее. Популярность сыра также объясняется тем, что в нём содержится казеин — химическое вещество, вызывающее привыкание.

Среди европейцев сыр особенно хорошо усваивается французами. Мало того, что у них практически не встречается непереносимость лактозы, так во Франции ещё и крайне низкий показатель сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя в сыре много жиров и соли, средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года.

2. Китайцам сыр не по вкусу

ФОТО: Leo Lintang/PantherMedia / Leo Lintang

А вот в азиатских кухнях сыр встречается гораздо реже. В этом тоже виноваты гены: у азиатов чаще всего встречается непереносимость лактозы по сравнению со всеми другими расами. В частности, 90% китайцев не могут усваивать и переваривать молочные продукты!

Логично, что у них не успевает развиться привыкание к сыру: они его просто-напросто не едят.

3. Русские генетически приспособлены к выпивке

Русскую водку в чистом виде не так-то легко переносить, однако русские справляются без проблем. Почему? Оказывается, они более устойчивы к её вредному воздействию!

Генотип русских отличается даже от их ближайших европейских соседей, а их гены лучше кодируют ферменты, окисляющие алкоголь. Иными словами, они могут выпить гораздо больше, прежде чем свалятся под стол. Конечно, печень у русских страдает так же, как и у всех, но кратковременное употребление вредит им гораздо меньше.

Так что не пытайтесь перепить русского (если только вы сами не из России).

4. Латиноамериканцы с детства понижают восприимчивость к острому

Обычно острая еда привлекает любителей острых ощущений, потому что организм реагирует на неё как на яд или атаку. Выделяется адреналин, который так приятен многим, что снова и снова толкает их на поиски самого острого блюда.

Однако в латиноамериканских культурах дело обстоит несколько иначе: там детям начинают давать острое с раннего возраста, даже добавляя перец в сладости. Это приводит к десенсибилизации нервных окончаний ротовой полости, из-за чего им потом проще есть острые блюда. Не исключено, что у жителей Латинской Америки выработалась и генетическая предрасположенность к острому.

5. В северной Индии — глютеновая проблема