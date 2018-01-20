Это все генетика: вот почему русские много пьют, а китайцы не едят сыр

Хорошая новость: вкусовые предпочтения заложены в наших генах, пишет Lifter со ссылкой на Ranker.
Если вас удивляют кухни других народов, это нормально. Почему одна и та же еда вызывает разные ощущения у разных людей? Разумеется, здесь действуют несколько факторов: и генетика, и привычка, и традиции.
Поэтому то, что для одного — гадость, для другого — изысканный деликатес. Всё зависит от географии, культуры и еды ваших предков.
Теперь у вас есть научная причина ненавидеть кинзу!
1. У большинства людей с белой кожей есть ген, позволяющий усваивать лактозу
Непереносимость лактозы, столь распространённая в мире, поражает всего 14% европеоидов — именно поэтому в Скандинавии едят больше сыра, чем в Корее. Популярность сыра также объясняется тем, что в нём содержится казеин — химическое вещество, вызывающее привыкание.
Среди европейцев сыр особенно хорошо усваивается французами. Мало того, что у них практически не встречается непереносимость лактозы, так во Франции ещё и крайне низкий показатель сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя в сыре много жиров и соли, средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года.
2. Китайцам сыр не по вкусу
А вот в азиатских кухнях сыр встречается гораздо реже. В этом тоже виноваты гены: у азиатов чаще всего встречается непереносимость лактозы по сравнению со всеми другими расами. В частности, 90% китайцев не могут усваивать и переваривать молочные продукты!
Логично, что у них не успевает развиться привыкание к сыру: они его просто-напросто не едят.
3. Русские генетически приспособлены к выпивке
Русскую водку в чистом виде не так-то легко переносить, однако русские справляются без проблем. Почему? Оказывается, они более устойчивы к её вредному воздействию!
Генотип русских отличается даже от их ближайших европейских соседей, а их гены лучше кодируют ферменты, окисляющие алкоголь. Иными словами, они могут выпить гораздо больше, прежде чем свалятся под стол. Конечно, печень у русских страдает так же, как и у всех, но кратковременное употребление вредит им гораздо меньше.
Так что не пытайтесь перепить русского (если только вы сами не из России).
4. Латиноамериканцы с детства понижают восприимчивость к острому
Обычно острая еда привлекает любителей острых ощущений, потому что организм реагирует на неё как на яд или атаку. Выделяется адреналин, который так приятен многим, что снова и снова толкает их на поиски самого острого блюда.
Однако в латиноамериканских культурах дело обстоит несколько иначе: там детям начинают давать острое с раннего возраста, даже добавляя перец в сладости. Это приводит к десенсибилизации нервных окончаний ротовой полости, из-за чего им потом проще есть острые блюда. Не исключено, что у жителей Латинской Америки выработалась и генетическая предрасположенность к острому.
5. В северной Индии — глютеновая проблема
В последние годы в некоторых регионах Индии участились случаи целиакии (глютеновой болезни) из-за повышенного употребления клейковины (глютена). При этой болезни иммунная система реагирует на клейковину — белок, содержащийся во многих злаках (в частности, в пшенице и ячмене).
На севере Индии целиакия поражает более 1% населения, тогда как на юге — всего около 0,1%. Видимо, дело в том, что на юге основу традиционной кухни составляет рис, не содержащий клейковины. На севере же, особенно в штате Пенджаб, едят больше пшеницы — что и приводит к глютеновой болезни.
6. Индейцы борются с диабетом традиционной кухней
Традиционно кленовый сахар играл важную роль в питании американских индейцев: на него приходилось 12% всего их рациона. Однако в XX веке большинство индейцев были переселены в резервации, где утратили связь с корнями. Сегодня целых 12% индейцев болеют диабетом 2-го типа, который может развиться в любом возрасте.
Причина — большое количество сахара в рационе плюс специфический ген, на 20% повышающий предрасположенность к сахарному диабету. Этот же ген отвечает за ожирение и другие нарушения, характерные для обжор и сладкоежек.
К счастью, индейцы постепенно возвращаются к натуральным традиционным продуктам, которые могут уберечь их от этих непрошеных даров цивилизации.
7. Африканские племена банту не едят жирного, поэтому у них нет сердечных болезней
Племена банту, живущие на юге Африки, славятся маложирным рационом, физической активностью и вообще здоровым образом жизни. Среди банту вообще не встречается ишемическая болезнь сердца и аналогичные сердечно-сосудистые заболевания.
Оказывается, банту генетически приспособились к рациону, практически не содержащему жиров и растительных масел. Однако у англосаксов, например, такой адаптации не произошло, поэтому банту-диета может только ухудшить их здоровье!
8. Жителям Британских островов жиры необходимы
Жители Британских островов адаптировались прямо противоположным образом (по сравнению с банту). Из-за островного положения британцы традиционно полагались на жирный рыбно-мясной рацион, поэтому им необходим постоянный уровень жира, чтобы не болеть. При этом показатели сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в Британии ниже, чем в США.
Традиционная кухня Британских островов славится своей «тяжестью», хотя в наше время многие стараются употреблять поменьше соли, жира и масла.
9. Восточная Азия не любит кинзу
В японских и других восточноазиатских кухнях нет кинзы, и дело не только в климате. Нелюбовь к кинзе, которая встречается у многих людей, закладывается генетически. Ген OR6A2 кодирует рецептор, вызывающий чувствительность к альдегидам, придающим кинзе её характерный аромат.
Именно этот ген говорит вкусовым сосочкам, что кинза — это вкусно, и у некоторых рас он встречается очень редко.
В Азии кинза непопулярна именно потому, что этого гена нет у пятой части всех восточных азиатов: для них эта приправа отвратительна на вкус (хотя китайцы используют её с древних времён).
10. Сладость ванили зависит от страны
Скорее всего, ваниль ассоциируется у вас со сладостью, так? Оказывается, вкус ванили зависит от региона. На Западе ваниль чаще добавляют в сладкие блюда, поэтому вы автоматически считаете её чем-то сладким.
Но в Азии ваниль чаще добавляют в соленые блюда! Поэтому там никто не ассоциирует ее со сладостью.
Кстати, это культурно обусловленный выбор. Европейская кулинария объединяет вместе похожие ароматы, чтобы усилить их. А в Азии предпочитают смешивать контрастные вкусы, чтобы создать новые.