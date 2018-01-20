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  • По России шагает «Сатисфекшн». Студенты начали снимать свои клипы в поддержку ульяновских курсантов-авиаторов

По России шагает «Сатисфекшн». Студенты начали снимать свои клипы в поддержку ульяновских курсантов-авиаторов

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Мужчина в душе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Скандал с ульяновскими студентами Института гражданской авиации, которые подверглись нападкам за свой юмористический клип с эротическим подтекстом, получил логичное продолжение. После того как на первокурсников ополчились чиновники, преподаватели и даже почти возбудилась прокуратура, студенты других заведений страны начали снимать свои клипы в знак солидарности. И, похоже, всё только начинается.

Что произошло

В октябре прошлого года курсанты авиационного института из Ульяновска сняли пародию на клип Satisfaction. Несколько студентов-первокурсников в трусах и фуражках дурачились на камеру в духе знаменитого, хотя и старого клипа. Позднее студенты расскажут, что не планировали выкладывать запись в Сеть, пишет Medialeks.ru.

В итоге видео почти мгновенно стало вирусным и вызвало лавинообразные последствия. В чём только не начали обвинять курсантов: и в организации БДСМ-вечеринки, и в пропаганде ЛГБТ, а губернатор Ульяновской области даже увидел в клипе оскорбление ветеранов.

У нас на этой неделе будет отмечаться 75-летие Ульяновской области, совсем скоро юбилей самого училища. Несомненно, это является большим оскорблением и Ульяновской области, и ветеранов.

При этом ульяновцы, скорее всего, вдохновились аналогичным клипом, который в 2015 году сняли военнослужащие британской армии. Правда, в Великобритании «Голубая устрица» по-военному скандала не вызвала.

А вот ульяновских студентов потребовали отчислить, Росавиация начала в их отношении проверку, и для расследования инцидента даже была создана специальная комиссия. Ректор института сравнил своих курсантов с Pussy Riot.

Я думаю, эти люди не найдут себе места в гражданской авиации, потому что такое прощать невозможно. Как можно над святым так смеяться! Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме — а это храм науки, институт, который даёт им путёвку в жизнь.

Позднее ректор пояснил, что имел в виду. По его словам, курсантам можно было танцевать, но без фуражек. И вообще «самодеятельность лучше проявлять в другом месте». За авиаторов вступилось общество. Была создана петиция в их поддержку, на защиту студентов встали журналисты. В итоге отчислять поклонников Бенни Бенасси не стали, и даже губернатор Ульяновской области решил «не ломать парням жизнь». Хотя принять некие меры в вузе пообещали.

Танец поддержки

Помимо петиции, в поддержку ульяновских курсантов начали снимать клипы и студенты других вузов, чтобы показать: в студенческом дурачестве нет ничего криминального и «честь мундира» никто не опозорил. Одними из первых пародию на пародию сняли студенты Сельскохозяйственного техникума из Рязанова. Правда, парни предусмотрительно надели балаклавы.

Затем с пародийной поддержкой вышли юноши в майках МЧС России. Откуда они — пока неизвестно. Но клип произвёл фурор в социальных сетях. Поддержка студенческого братства была оценена по достоинству.

И, похоже, это только начало флешмоба. Свой респект молодым авиаторам выразили действующие лётчики, показав, что танцевать — не зазорно. Правда, в ход пошёл Майкл Джексон.

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