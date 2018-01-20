Вышел «худший клип года на нелепейшую песню года»

Отмечается, что текст песни переполнен крайне странными метафорами о «запасах»:

«Я буду поленом, когда тебе понадобится тепло, пишет Lenta.ru.

Я буду генератором, включи меня, когда понадобится электричество.

Какое-то дерьмо случится — я один буду с поднятой головой.

Апокалипсис может наступить сейчас, детка, мы будем как в "Ходячих мертвецах"».

После этого певец несколько раз повторяет: «У меня есть запа-а-асы». Критики заявили, что нелепый текст прошел бы мимо слушателей, если бы не ужасное видео на него.