суббота, 20 января 2018 г.
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Вышел «худший клип года на нелепейшую песню года»

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил.

ФОТО: Scanpix

Поп-певец Джастин Тимберлейк опубликовал на своем YouTube-канале клип на трек Supplies. Критики The Independent уже окрестили творение «худшим музыкальным видео года».

Отмечается, что текст песни переполнен крайне странными метафорами о «запасах»:

«Я буду поленом, когда тебе понадобится тепло, пишет Lenta.ru.

Я буду генератором, включи меня, когда понадобится электричество.

Какое-то дерьмо случится — я один буду с поднятой головой.

Апокалипсис может наступить сейчас, детка, мы будем как в "Ходячих мертвецах"».

После этого певец несколько раз повторяет: «У меня есть запа-а-асы». Критики заявили, что нелепый текст прошел бы мимо слушателей, если бы не ужасное видео на него.

Режиссером клипа выступил Дэйв Майерс, автор ролика на трек HUMBLE Кендрика Ламара. Авторы заметки подчеркнули, что даже талантливому режиссеру не удалось вытянуть песню Тимберлейка — видео забито пафосными кадрами протестного марша женщин, поджога пирамиды иллюминатов и постапокалиптическими пейзажами.

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