Американцы рассказали о самых необычных местах для секса

Так, одна девушка призналась, что ее партнер был бездомным, поэтому другого места, кроме леса, для них не нашлось. При этом не все сочли опыт удачным: другая респондентка, вспоминая любовную связь в лесу, вспоминала в первую очередь комаров, которые «облепили буквально все», пишет Lenta.ru.

Еще одна читательница, 36-летняя Марго, призналась, что однажды занималась любовью в центре «инопланетного» круга на поле, а 37-летний Лекс и его девушка выбрали для этого занятия цветущую яблоню.

Не меньшей популярностью пользовались и общественные городские пространства. В поисках экстремальных ощущений любовники уединялись в горке-трубе на детской площадке, на кресле Санта-Клауса в торговом центре, на лужайке перед библиотекой колледжа и в «ленивой реке» посреди заполненного людьми аквапарка.