Джерард Батлер рассказал об экзотических местах, в которых он занимался сексом

Однажды он и его подруга занялись сексом на фоне действующего вулкана: «Это был самый жаркий секс!», — пошутил актёр. А в другой раз момент максимальной близости случился на горном леднике. «Тогда не замерзнуть мне помог мой горячий темперамент!» — продолжил шутить Батлер, пишет Pure-t.ru.

Актёр наотрез отказался говорить, кто была та девушка, которая не побоялась секса ни на вулкане, ни на леднике. Напомним, что в данный момент Джерард встречается с интерьер-дизайнером Морган Браун, которая очень хочет детей, но не может в этом вопросе найти единомышленника в лице Батлера, поэтому пока пара воспитывает только ротвейлера по кличке Шушка.