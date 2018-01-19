пятница, 19 января 2018 г.
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Фото: молодожены запечатлели свое счастье за секунду до трагедии

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ФОТО: Scanpix

Новоиспеченная жена получила множественные переломы ноги в результате падения со скалы. Девушка и ее молодой муж пытались сделать красивый снимок во время медового месяца, однако их отбросило волной на камни, сообщает Lenta со ссылкой на The Sun.

Молодожены Марелиз и Райан Дрейнеры отдыхали во время медового месяца в Южной Африке. У пары был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. На одном из скалистых берегов семья позировала на фоне океана и дожидалась, когда появится высокая волна. Однако сильным ударом воды их сбросило со скалы на камни. Эти моменты запечатлены на фотографиях молодоженов.

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

В результате падения девушка получила перелом ноги в двух местах, ей была проведена операция — вставлены титановая пластина и 12 винтов. Два дня отпуска девушка провела в больнице, но, невзирая на травму, планирует продолжать путешествие. Гражданами какой страны являются молодожены, не сообщается.

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

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