Фото: молодожены запечатлели свое счастье за секунду до трагедии

Молодожены Марелиз и Райан Дрейнеры отдыхали во время медового месяца в Южной Африке. У пары был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. На одном из скалистых берегов семья позировала на фоне океана и дожидалась, когда появится высокая волна. Однако сильным ударом воды их сбросило со скалы на камни. Эти моменты запечатлены на фотографиях молодоженов.