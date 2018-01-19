Мужчина по вызову: исповедь профессионала

Эксперт решил остаться анонимом. Все, что о себе он поведал — имя Томми, и возраст (40 лет). Он является одним из 80-ти сотрудников американского мужского эскорт-агентства Cowboys4Angels.

Томми говорит, мол, впервые об агентстве узнал в 2009 году, когда ему внезапно предложили там работать. Однако тогда он был женат, была маленькая дочь. Поэтому Томми ответил что-то вроде:

«Эй, спасибо, чувак,но у меня есть семья. Впрочем, отношения с женой не сложились, и через пару лет я все-таки согласился».

Процесс трудоустройства

Томми никогда не работал моделью, поэтому ему пришлось пойти к фотографу и сделать портфолио. Потом он просто принес фотографии в агентство и приступил к работе. Все.

далее вещание пойдет в формате вопросов/ответов, чтобы ты полностью проникся исповедью грешного Томми

Женщинам нужен только секс?

Нет. Первым делом женщинам нужно внимание, а не равнодушный муж, который вечером после работы вместо побыть с женой, обставляется пивом, усаживается перед телевизором и... ну ты понял. Им нужен тот, кто обратит на них внимание и выслушает. Например, я. Я могу слушать ее часами, угощая при этом шампанским и клубникой. Я демонстрирую искреннюю заботу. Кстати, вот почему у меня так много постоянных клиенток.

Как поддерживаешь себя в спортивной форме?

Ой, больной вопрос. Ибо ужас как сложно постоянно поддерживать эту спортивную форму. Вот представь: сегодня в 3 ночи я вернулся из 3-дневной командировки, в четверг пришел домой в 4 утра, в пятницу — примерно так же, в субботу — в 3 ночи, на будущих выходных улетаю в командировку в Хьюстон, а прямо оттуда лечу на 10 дней в Европу. И все это — с разными женщинами. А еще нужно найти время для дочери и тренажерного зала.

Не привыкаешь к клиенткам?

Привыкаю, поначалу даже эмоционально привязывался. Это неправильно. И страх как трудно. Представь: после 2-3 дней, проведенных с женщиной в гостиничном номере, я должен просто одеться, дежурно попрощаться, и уйти. Поначалу чувствовал себя ужасно, и испытывал смешанные чувства, но потом научился с ними справляться.

Хотя романтики в моей работе тоже хватает. Вот например, скоро я полечу в Европу на 10 дней, и все это время мы будем спать в одной постели. И обниматься при этом. Среди моих клиенток есть настоящие красотки, а есть и не очень привлекательные женщины. Но я профессионал, поэтому найду то, что меня возбуждает, в любом человеке.

Одна женщина арендовала меня как минимум пару раз в месяц в течение двух лет, но я видел, что она с трудом может себе это позволить. Тогда я спросил ее, не слишком ли обременительны для нее наши встречи. Вздохнув, она согласилась. Я не мог этого так оставить, поэтому мы сбавили обороты и теперь встречаемся всего лишь три раза в год. Почему я это сделал? Потому что не использую женщин, а по-настоящему забочусь о них.

Расскажи еще парочку интересных историй из жизни

Иногда бывает еще интереснее. Например, была одна женщина, чей муж нанял меня, чтобы я познакомился с ней в баре. Я предполагаю, что после рождения ребенка она была недовольна своим телом, так что муж захотел понять ее самооценку таким интересным способом. Конечно, она понятия не имела, что я лишь играл свою роль. Я пригласил ее на танец — и, уверен, после этого она чувствовала себя особенной.

А недавно у меня была клиентка, у которой 2/3 тела было покрыто ожогами. Да, это не очень-то сексуально, но я остался доволен, потому что сделал эту женщину счастливой. Хотя бы на два часа. Давно я не испытывал такой благодарности.

Друзья не завидуют?

Конечно, все друзья завидуют моему образу жизни. Хотя я не рекламирую себя. И, кстати, несмотря на специфичную работу, пытаюсь быть хорошим отцом для своей дочери. Сейчас ей 6 лет, а я уже отложил деньги на ее учебу в колледже. И горжусь, что способен на такое.

Планы на будущее?