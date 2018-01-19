Самый популярный эстонский фильм, который стоит пересмотреть после жутких событий в школах России

После жутких новостей из пермской школы и ЧП в одной из школ Бурятии редакция Limon.ee решила напомнить читателям об эстонском фильме, в котором постоянное давление на учеников со стороны одноклассников и учителей, а также непонимание родителей, привело к ужасной трагедии. Этот фильм получил отметку 7.8 из 10 на сайте КиноПоиск .

«Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…» - говорится в официальном описании этого фильма.