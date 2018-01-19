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  • Самый популярный эстонский фильм, который стоит пересмотреть после жутких событий в школах России

Самый популярный эстонский фильм, который стоит пересмотреть после жутких событий в школах России

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ФОТО: kinopoisk.ru

Один из самых популярных эстонских фильмов в мире - «Класс» - в эти дни нападений учеников на одноклассников и учителей в России актуален, как никогда. Картина режиссера Ильмара Раага даже спустя 11 лет после выхода не забыта в России. Ее по-прежнему смотрят и комментируют в Youtube. 

После жутких новостей из пермской школы и ЧП в одной из школ Бурятии редакция Limon.ee решила напомнить читателям об эстонском фильме, в котором постоянное давление на учеников со стороны одноклассников и учителей, а также непонимание родителей, привело к ужасной трагедии. Этот фильм получил отметку 7.8 из 10 на сайте КиноПоиск

«Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…» - говорится в официальном описании этого фильма. 

Смотрите фильм «Класс» и делитесь своими эмоциями в комментариях! 

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