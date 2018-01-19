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Что известно об интимной связи Панина и Джигурды

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Никита Джигурда

ФОТО: youtube.com

Поклонники интересуются настоящими отношениями актеров. Однако грязные намеки совершенно напрасны. 

Алексей Панин не раз рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. "Я – бисексуал и не считаю, что это оскорбление", – заявил актер. Во время съемок украинского телешоу "Детектор лжи" Панин признался, что у него был секс с мужчиной. Более того, по словам актера, гомосексуальный опыт очень понравился и теперь он его регулярно повторяет, пишут Dni.ru.

"Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто было сексуальное разнообразие, опыт", – пояснил Панин.

После этого актер специально отметил, что любит, когда женщины просят его надеть чулки: "Может сложиться впечатление, что я каждый день бегаю по женщинам и прошу, чтобы они надевали на меня чулки. Нет! Но если женщина во время какой-то игры захотела это сделать, мне нравится".

Никита Джигурда – не менее эпатажный артист, хотя в чулках по городу и не ходит. Его тоже обвиняют во всех грехах, считают развратным и излишне экзальтированным. Впрочем, люди забывают, что все это – сценические образы.

И Джигурда, и Панин – люди образованные, умные. И уж совершенно точно никакой интимной связи между ними нет и быть не может. К тому же Джигурда не раз говорил, что у него нет гомосексуальных наклонностей – мол, прошел обследование, отклонений в ориентации не выявили. Также его обвиняли в употреблении наркотиков и организации оргий. Эти пороки, по словам Джигурды, тоже не подтвердились. 

 "Я неоднократно заявлял, что, будучи профессором Академии безопасности при президенте России, видел ролики, где наши суперзвезды попсы – мужчины – друг с другом в постельных отношениях засняты. Я видел эти ролики и знаю, что многие суперзвезды нашего шоу-бизнеса отстегивают баблос, чтобы имеющийся на них компромат не был засвечен", – сообщил артист в одном из интервью.

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