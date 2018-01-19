Тест: что бы ваш ангел-хранитель сказал вам?
18 января 2018 г., 20:20
Может, вы и не верите ни в каких ангелов-хранителей, но если они есть, то наверняка наблюдают за вами и даже пытаются с вами говорить, пишет Ridus.ru.
Задумывались ли вы, что сказал бы вам ваш ангел-хранитель, если бы смог с вами связаться? «Так держать» или «Остановитесь уже»? Будет ли он вас хвалить, ругать или вовсе от ужаса схватится за голову? А может, даст какой-то дельный совет? Пройдите наш тест, чтобы узнать наверняка. Обязательно напишите ответ в комментариях!