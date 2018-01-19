пятница, 19 января 2018 г.
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Самолет United Airlines вынужденно приземлился из-за переполненных туалетов

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ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку из-за переполненных туалетов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Лайнер, следовавший из Денвера на Гавайи, за несколько часов до приземления развернулся и приземлился в аэропорту Сан-Франциско. Уже на земле было принято решение заменить самолет, добавив пассажирам к восьмичасовому перелету еще восемь часов ожидания, пишет Lenta.ru.

Выяснилось, что наземные службы в Денвере не обслужили самолет перед вылетом. «Этот опыт оказался неприятным и разочаровывающим», — заявил представитель United Airlines в дополнение к извинениям. Компания постаралась загладить вину и предложила пассажирам на выбор либо зачисление 10 тысяч бонусных миль либо ваучер на 200 долларов.

В августе 2017 года сообщалось, что десятки пассажиров американской авиакомпании United Airlines отказались от перелета после того, как пилот лайнера напугал их своими заявлениями.

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