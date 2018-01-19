Самолет United Airlines вынужденно приземлился из-за переполненных туалетов

Лайнер, следовавший из Денвера на Гавайи, за несколько часов до приземления развернулся и приземлился в аэропорту Сан-Франциско. Уже на земле было принято решение заменить самолет, добавив пассажирам к восьмичасовому перелету еще восемь часов ожидания, пишет Lenta.ru.

Выяснилось, что наземные службы в Денвере не обслужили самолет перед вылетом. «Этот опыт оказался неприятным и разочаровывающим», — заявил представитель United Airlines в дополнение к извинениям. Компания постаралась загладить вину и предложила пассажирам на выбор либо зачисление 10 тысяч бонусных миль либо ваучер на 200 долларов.