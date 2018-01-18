Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день

Удивительно, но М. совершенно не обращал внимания на физический недостаток партнёрши. Он просто его не замечал.

К чему это привело

Очень часто женщина неосознанно перестаёт хотеть секса по единственной причине: она не уверена в своей привлекательности. Собственное тело кажется ей «жирным», «непропорциональным», «неидеальным». Однако мужчины эту «неидеальность» попросту не замечают: в интимные моменты они, как и М., сосредоточены совершенно на других вещах.

Что это значит

Интим — та самая зона, в которой можно расслабиться и принять себя таким, какой вы есть. Расслабившись, отпустив свои комплексы, мы увеличиваем не только наслаждение от процесса, но и повышаем самооценку.

Неделя вторая: эффект новизны

Как это было

После семи дней каждодневного секса паре стало скучновато, появилось желание сделать перерыв. Но Кирсти была настроена решить эту проблему. И решила, добавив в интим разнообразие.

К чему это привело

Пара перестала ограничиваться сексом исключительно в супружеской кровати. Были перепробованы альтернативные участки дома: кухонный стол, диван в гостиной, даже ковровое покрытие в прихожей.

Что это значит

Эффект новизны стимулирует сексуальное желание. Мозг — это самый большой сексуальный орган, поэтому важно постоянно пробуждать в нём любопытство. А что, если попробовать так? А вот так? А иначе? Если дать волю исследовательскому инстинкту, продолжать секс-марафон будет не так сложно, как кажется.

Неделя третья: повторное открытие любви

Как это было

Кирсти первой заметила за собой необычное поведение: по утрам после страстной ночи ей хотелось дать М. возможность подольше поспать. Поэтому она снова и снова переставляла будильник. Страсть, по сравнению с первыми днями марафона, стихала, а желание заботиться о партнёре, напротив, становилось всё сильнее.

К чему это привело

М. «отзеркалил» изменившееся отношение Кирсти. Это проявилось в сказанной им фразе: «Мне хочется не секса. Просто в постели мне хочется быть как можно ближе к тебе». Карпентер отмечает, что примерно это же она чувствовала во время медового месяца. Казалось, те подзабытые отношения вернулись в их жизнь. Кирсти захотелось заниматься с М. сексом снова и снова.

Что это значит

Как показывают исследования, лишь 15% женщин испытывают физиологическое желание интима. А вот каждой третьей требуется мотив для возбуждения. Этим мотивом могут стать тёплые чувства по отношению к партнёру. «Я, видимо, вхожу в эту треть женщин», — отметила Кирсти.

Неделя четвёртая: секс-реанимация отношений

Как это было

Осознавая, что марафон подходит к концу, пара увлеклась сексом как никогда ранее. В ход пошли и эксперименты, и просмотр порно. Дошло до того, что М. и Кирсти занялись сексом прямо в машине, куда сели, чтобы поехать в гости к друзьям.

К чему это привело

К концу 30-дневного эксперимента оба были совершенно измучены. В первую ночь после марафона Кирсти и М. уже не хотелось интима. Зато хотелось просто лежать в объятиях друг друга. «Я была уверена, что мы возьмём как минимум неделю передышки: настолько мы измотались, — вспоминает Кирсти. — Но вместо этого мы снова занялись любовью всего через два дня».

Что это значит

Ежедневные занятия любовью действительно способны улучшить эмоциональную связь в паре. Иногда всё, что нужно отношениям, чтобы снова стать идеальными, — это подобная секс-реанимация. По крайней мере, именно к такому выводу пришла Кирсти.

Бонусы для организма

Поддержка теплоты и любви в паре, принятие своего тела — далеко не все бонусы, которые может подарить секс-марафон. Научно доказано, что регулярные интимные отношения:

Снижают риск сердечного приступа на 50%.

Повышают иммунитет.

Способны стать альтернативой фитнес-тренировке средней интенсивности, оказывая влияние на лишний вес и состояние мускулов.

Уменьшают болевые ощущения разного происхождения, включая головную боль и боли при ПМС.

Снижают риск развития рака простаты у мужчин.

Улучшают сон за счёт повышенной выработки расслабляющего гормона окситоцина.