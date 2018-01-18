Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день

Секс — из разряда тех удовольствий, которые поначалу кажутся необычайно сладкими и вдохновляющими, но со временем приедаются. Любовники со стажем нередко предпочитают пылким страстям тихий совместный отдых или просто возможность поспать.
Причин снижения либидо может быть много. О том, насколько распространена проблема, можно судить по статистике. Так, от 15 до 20% пар в США имеют интимные отношения реже 10 раз в год, что определяется как «бесполый брак». Подобная асексуальность чревата рядом физиологических и психологических проблем, пишет Menscult.ua.
Но что будет, если не поддаваться усталости и охлаждению отношений, а заниматься сексом каждый день, будто только-только закончился медовый месяц? Есть те, кто проверил.
Испытание сексом
Вообще, 30 Day Sex Challenge («30 дней ежедневного секса») — это довольно популярное в последние годы «испытание», которое устраивают себе пары с опытом из США и Европы. Интернет полон отчётов.
Три пары, решившие поучаствовать в эксперименте, ставили перед собой цель исследовать, действительно ли ежедневный интим способен улучшить отношения и самочувствие каждого. Спойлер: результаты оказались противоречивыми.
Участники признали, что 30-дневный секс-марафон дался им нелегко, и ни один в итоге не захотел продолжать его после завершения эксперимента. Хотя все отметили, что связи внутри пары стали гораздо глубже и теплее, да и жизнь в целом заиграла новыми яркими красками.
Причины, чтобы начать
На эксперимент Кирсти, по её словам, сподвигла книга американского пастора Пола Вирта (Paul Wirth) «30-дневный секс-вызов: путешествие к интимности». Пастор написал этот труд, размышляя о причинах впечатляющего количества разводов, фиксируемых в США.
Вирт пришёл к выводу: чтобы иметь стабильные отношения, нужна не только духовная и эмоциональная близость, но и интимная.
На Кирсти книга произвела большое впечатление. К тому времени девушка состояла в отношениях уже более четырёх с половиной лет, и страсти в паре предсказуемо подостыли. Как и все, Кирсти и её бойфренд М. переживали проблемы, из-за чего секс бывал редким — не чаще раза в месяц. После попыток улучшить отношения количество интимных контактов стабилизировалось на отметке примерно раз в неделю.
Впечатлившись статистикой разводов и не желая пополнить её, Кирсти решила устроить себе и партнёру 30-дневное испытание и посмотреть, что произойдёт.
Не всё получилось гладко. Когда дата старта была обговорена с М., Кирсти попала в больницу с аппендицитом. Восстановление после операции растянулось на три недели, поэтому в тот момент, когда медики наконец-то сказали: «Можно», — Кирсти и её бойфренд с восторгом бросились под общее одеяло.
Это нарушило чистоту эксперимента: предполагалось, что партнёры приступают к 30-дневному секс-марафону, будучи уже несколько утомлёнными друг другом.
Однако отказываться от идеи Карпентер не собиралась. Когда фальстарт был подзабыт, она снова начала эксперимент. На этот раз не уведомляя М.
Неделя первая: иллюзия неидеальности
Как это было
М. заметил, что происходит нечто необычное, лишь на четвёртые сутки. До этого ежедневные занятия сексом, видимо, казались ему в порядке вещей. Саму же Кирсти тревожила её внешность: в постели она всё время старалась прикрыть рукой шрам от операции, полагая, что он может оттолкнуть партнёра. Но нет.
Удивительно, но М. совершенно не обращал внимания на физический недостаток партнёрши. Он просто его не замечал.
К чему это привело
Очень часто женщина неосознанно перестаёт хотеть секса по единственной причине: она не уверена в своей привлекательности. Собственное тело кажется ей «жирным», «непропорциональным», «неидеальным». Однако мужчины эту «неидеальность» попросту не замечают: в интимные моменты они, как и М., сосредоточены совершенно на других вещах.
Что это значит
Интим — та самая зона, в которой можно расслабиться и принять себя таким, какой вы есть. Расслабившись, отпустив свои комплексы, мы увеличиваем не только наслаждение от процесса, но и повышаем самооценку.
Неделя вторая: эффект новизны
Как это было
После семи дней каждодневного секса паре стало скучновато, появилось желание сделать перерыв. Но Кирсти была настроена решить эту проблему. И решила, добавив в интим разнообразие.
К чему это привело
Пара перестала ограничиваться сексом исключительно в супружеской кровати. Были перепробованы альтернативные участки дома: кухонный стол, диван в гостиной, даже ковровое покрытие в прихожей.
Что это значит
Эффект новизны стимулирует сексуальное желание. Мозг — это самый большой сексуальный орган, поэтому важно постоянно пробуждать в нём любопытство. А что, если попробовать так? А вот так? А иначе? Если дать волю исследовательскому инстинкту, продолжать секс-марафон будет не так сложно, как кажется.
Неделя третья: повторное открытие любви
Как это было
Кирсти первой заметила за собой необычное поведение: по утрам после страстной ночи ей хотелось дать М. возможность подольше поспать. Поэтому она снова и снова переставляла будильник. Страсть, по сравнению с первыми днями марафона, стихала, а желание заботиться о партнёре, напротив, становилось всё сильнее.
К чему это привело
М. «отзеркалил» изменившееся отношение Кирсти. Это проявилось в сказанной им фразе: «Мне хочется не секса. Просто в постели мне хочется быть как можно ближе к тебе». Карпентер отмечает, что примерно это же она чувствовала во время медового месяца. Казалось, те подзабытые отношения вернулись в их жизнь. Кирсти захотелось заниматься с М. сексом снова и снова.
Что это значит
Как показывают исследования, лишь 15% женщин испытывают физиологическое желание интима. А вот каждой третьей требуется мотив для возбуждения. Этим мотивом могут стать тёплые чувства по отношению к партнёру. «Я, видимо, вхожу в эту треть женщин», — отметила Кирсти.
Неделя четвёртая: секс-реанимация отношений
Как это было
Осознавая, что марафон подходит к концу, пара увлеклась сексом как никогда ранее. В ход пошли и эксперименты, и просмотр порно. Дошло до того, что М. и Кирсти занялись сексом прямо в машине, куда сели, чтобы поехать в гости к друзьям.
К чему это привело
К концу 30-дневного эксперимента оба были совершенно измучены. В первую ночь после марафона Кирсти и М. уже не хотелось интима. Зато хотелось просто лежать в объятиях друг друга. «Я была уверена, что мы возьмём как минимум неделю передышки: настолько мы измотались, — вспоминает Кирсти. — Но вместо этого мы снова занялись любовью всего через два дня».
Что это значит
Ежедневные занятия любовью действительно способны улучшить эмоциональную связь в паре. Иногда всё, что нужно отношениям, чтобы снова стать идеальными, — это подобная секс-реанимация. По крайней мере, именно к такому выводу пришла Кирсти.
Бонусы для организма
Поддержка теплоты и любви в паре, принятие своего тела — далеко не все бонусы, которые может подарить секс-марафон. Научно доказано, что регулярные интимные отношения:
Снижают риск сердечного приступа на 50%.
Повышают иммунитет.
Способны стать альтернативой фитнес-тренировке средней интенсивности, оказывая влияние на лишний вес и состояние мускулов.
Уменьшают болевые ощущения разного происхождения, включая головную боль и боли при ПМС.
Снижают риск развития рака простаты у мужчин.
Улучшают сон за счёт повышенной выработки расслабляющего гормона окситоцина.
А это значит, что секс — лекарство не только для души, но и для тела. Принимать его курсом — прекрасный способ решить массу жизненных проблем.