Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования

«Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают современных женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют», — подчеркнула артистка.

По словам Найтли, благодаря студиям Netflix и Amazon ситуация в индустрии улучшилась, стали появляться ленты про сильных женщин и женские истории. «Я неожиданно стала получать сценарии, в которых современных девушек не насилуют на первых пяти страницах, и они не играют простые роли любящей подружки или жены», — призналась она.

Ранее в январе фанаты «Звездных войн», недовольные появлением большого числа женщин в ведущих ролях в восьмом эпизоде франшизы, выпустилиурезанную «Шовинистскую версию» фильма, пишет Lenta.