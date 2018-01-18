четверг, 18 января 2018 г.
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  • Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования

Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования

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ФОТО: ROBERT GALBRAITH/REUTERS

В фильмах о современном мире почти всегда присутствует женщина, которую изнасилуют, заявила актриса Кира Найтли. Она призналась Variety, что по этой причине перестала сниматься в проектах о нашем времени.

«Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают современных женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют», — подчеркнула артистка.

По словам Найтли, благодаря студиям Netflix и Amazon ситуация в индустрии улучшилась, стали появляться ленты про сильных женщин и женские истории. «Я неожиданно стала получать сценарии, в которых современных девушек не насилуют на первых пяти страницах, и они не играют простые роли любящей подружки или жены», — призналась она.

Ранее в январе фанаты «Звездных войн», недовольные появлением большого числа женщин в ведущих ролях в восьмом эпизоде франшизы, выпустилиурезанную «Шовинистскую версию» фильма, пишет Lenta.

Кира Найтли — британская актриса, известная по ролям в серии «Пираты Карибского моря», картинах «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Игра в имитацию» и «Гордость и предубеждение».

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