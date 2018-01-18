Жизнь семьи мальчика из скандальной рекламы H&M превратилась в кошмар

«Нам нелегко. Вначале ты держишься и не обращаешь внимания, но игнорировать все нельзя. На меня все это очень сильно повлияло», — объяснила свое состояние Терри Манго. Она отметила, что на прошлой неделе ее семье начали поступать угрозы и письма, в которых люди выражали свою ненависть.

«Я перестала считать послания, перестала читать их и удаляла. Но ведь было около тысячи имейлов, СМС и комментариев. Из обычной жизни в хаос», — добавила женщина. По ее мнению, люди перестарались со своими эмоциями и негодованием в адрес ее семьи и компании H&M. Она также упомянула, что приняла извинения от бренда.