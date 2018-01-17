Сати Казанова довела мужчин до экстаза новым фото: смотрим и восхищаемся!

Недавно певица Сати Казанова опубликовала в своем Instagram откровенное фото. Оно шокировало ее поклонников.
На новом снимке Сати запечатлена обнаженной в красной воде. Свою грудь она прикрывает руками и тремя красными розами. Пикантный кадр Казановой привел в восторг ее фанатов. Они заявили, что он очень чувственный и высокохудожественный. Поклонники оставили певице множество позитивных комментариев, пишет 7d.org.ua.
#ВОДА Слова - это вибрации природы. Вода как и другие стихии природы обладает невероятной силой. Вода живая, она может трансформироваться, меняться. Научно доказано, вода - один из мощных проводников информации и вибрации. Согласно знаменитому документальному фильму о воде японского исследователя Масару Эмото «Великая тайна воды», вода реагирует абсолютно на любую внешнюю информацию, записывая всё как на пленку. Вода меняет свою структуру под воздействием слов, музыки, молитв. Я всегда, прежде чем пить, произношу молитву над водой. Знаю точно, что нельзя пить воду, если она была там, где ругались или бранили кого-то. Воду ещё можно сравнить с источником и с нашей женской эмоциональностью. Кстати, выпивать в день нужно не менее 2 литров воды. Кто знает, почему и чем так полезна свежая вода? #нежность #эмоции #женщине #исцеление. photo by @dianaavkhadieva ❤️