Муж Ксении Бородиной высказался о геях

«В пятницу, стоя в очереди в продуктовом, заметил как один парень другому руку на плечо положил. Я сначала не придал этому значение. Очередь была большая, поэтому продолжал развлекать себя разглядыванием окружающего мира. Спустя пару минут вдруг увидел как он уже гладит его по спине и оба смеются, рассказывая что-то друг другу. Тут я посерьёзней решил всмотреться. Прислушиваюсь, не кукарекают ли они. Вроде с виду похожи на мужчин. Но с другой стороны, как-то через чур модно одеты. Сейчас каждый одевается, как хочет, это уже ничего не значит, успокаиваю себя я. Но в душе оставались сомнения. В общем: либо это две птицы пшено поклевать покупают, либо это просто два близких друга давно знающих друг друга. Вот где эта грань? Как теперь отличать своих однополчан от чужих? Спросите, какое мне было дело до них. Соглашусь, не мое дело, но мы с мужиками с моей кассы тогда все на параллельную кассу серьезно всматривались. Мы же бдим! Мир сильно поменялся. Я иногда сказки детям читаю и волосы дыбом становятся, как представлю смысл слов в современной интерпретации. #Держитесьпацаны!» - пишет 7d.org.ua.