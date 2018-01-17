Уроженка Латвии утопила своего любовника за то, что он предлагал ей секс втроем

Затем она позвонила 911 и заявила полиции, что её возлюбленный скоропостижно утонул. Позже она призналась, что намеренно утопила мужчину, так как он хотел заняться сексом втроём.

"Я чувствовала себя в тисках во время отношений с Винсентом, а его смерть могла бы гарантировать мне выплаты по страховке... Я чувствовала себя хорошо, зная, что он умрёт. Эта мысль облегчала мою жизнь", - сказала Анжелика Грасвальд.

В 2015 году суд приговорил уроженку Латвии к четырём годам лишения свободы. Однако во время телевизионного интервью Анжелика призналась, что любила Винсента, а некоторые её признания "были вытянуты из неё следователями".

В результате дополнительного разбирательства в июле у прокуроров возникли сомнения относительно степени виновности Анжелики, когда та стала путаться в показаниях. В итоге они установили лишь частичную виновность Анжелики в смерти её жениха.