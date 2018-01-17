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  • Девушка звезды «Физрука» Егора Клинаева не может смириться с его смертью

Девушка звезды «Физрука» Егора Клинаева не может смириться с его смертью

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ФОТО: Instagram maximtemny

Актриса Ольга Баранова, с которой встречался погибший молодой артист, поделилась трогательными воспоминаниями о нем. По словам девушки, ее роман с Егором Клинаевым развивался стремительно. Спустя несколько месяцев после трагедии Ольга призналась, что до сих пор с трудом верит в произошедшее.

18-летний звезда сериала «Физрук» Егор Клинаев трагически ушел из жизни в ночь на 27 сентября. Артист остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся машин, и сам стал жертвой наезда. Внезапная смерть Клинаева стала настоящим ударом для его родных и близких. Егор снимался в новом сериале «Улица», премьера которого состоялась спустя несколько дней после трагического события. В проекте также была задействована его 17-летняя девушка Ольга Баранова. Недавно она поделилась с журналистами своими воспоминаниями о Егоре, пишет Starhit.ru.

По словам Ольги, ее роман с коллегой развивался стремительно. Молодые люди и раньше были знакомы, но ни разу не виделись. Первая встреча Клинаева и Барановой состоялась на пробах сериала «Улица». Егор отличался от других актеров. Девушка вспоминает, что он старался все делать «по-своему, весело». 

«Егор потом рассказал, что пришел домой и сказал маме, что с этой девочкой он никогда не будет сниматься (он подумал, что в реальной жизни я такая же пафосная, как Ксюша), а я сказала своей маме, что он зазвездился. Но все-таки написала ему на следующий день и пожелала удачи с пробами. Он удивился и предложил встретиться. В этот же день познакомил меня с родителями. В первый съемочный день (5 июля — мой день рождения) мы уже были в статусе пары», – рассказала Баранова.

О Егоре Клинаеве у девушки остались только положительные воспоминания. Молодой актер поражал окружающих своим позитивным настроем и умением веселиться. Несмотря на разные характеры, Егор и Ольга прекрасно находили общий язык. Баранова призналась, что возлюбленный старался радовать ее знаками внимания. 

«Егор — весельчак, человек-праздник. Я все же более приземленная натура. Но все было очень гармонично… Прогулки, сюрпризы, знакомство затем уже и с моей мамой. Он умел окружать своим вниманием и искренней заботой. Это было хорошее и светлое время. Я до сих пор не хочу верить в то, что произошло. Первые дни было просто невыносимо тяжело, и я думала, что никогда не смогу смотреть серии», — поделилась девушка.

Ранее Ольга Баранова посвятила Егору Клинаеву трогательный пост в Инстаграме. За день до трагедии актер был вместе с девушкой. Ольга пообещала избраннику провести время с его близкими.

«Ничего не хотела сюда писать, но ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко сегодня оставил меня. Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает. Пусть земля тебе будет пухом, а я буду рядом с родителями и Верочкой», – писала девушка в социальных сетях.

Сейчас Баранова не состоит в отношениях. Девушке часто пишут в микроблоге с предложениями познакомиться, он она редко отвечает поклонникам, пишет Peopletalk.

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