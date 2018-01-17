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  • Скандал на ТВ! Муж Дианы Шурыгиной избил второго насильника в эфире Первого канала

Скандал на ТВ! Муж Дианы Шурыгиной избил второго насильника в эфире Первого канала Смотрите видео

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ФОТО: Кадр из видео

Диана Шурыгина

Съемки очередного выпуска программы «На самом деле» закончились скандалом. Муж Дианы Шурыгиной решил потребовать от насильника девушки сатисфакции. 

Андрей Шлягин ворвался в студию и накинулся с кулаками на Александра Рухлина, которого звезда «Пусть говорят» обвиняла в изнасиловании. Супруг девушки несколькими сильными ударами сбил Рухлина со стула и потребовал у него извиниться перед Дианой. 

Когда защитника Шурыгиной попытались вывести из студии, дорогу ему преградила возлюбленная Рухлина. Девушка толкнула Шлягина, но мгновенно оказалась в опасности: разъяренная Шурыгина бросилась на защиту супруга и даже успела нанести удар в грудную клетку своей оппонентки. Хаос, воцарившийся в студии, усиливали вопли Шлягина.

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