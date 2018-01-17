Скандал на ТВ! Муж Дианы Шурыгиной избил второго насильника в эфире Первого канала

Андрей Шлягин ворвался в студию и накинулся с кулаками на Александра Рухлина, которого звезда «Пусть говорят» обвиняла в изнасиловании. Супруг девушки несколькими сильными ударами сбил Рухлина со стула и потребовал у него извиниться перед Дианой.