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  • Холод собачий: смотрите, как стильно жители Таллинна утепляют своих друзей

Холод собачий: смотрите, как стильно жители Таллинна утепляют своих друзей Уличная галерея!

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В Эстонию наконец-то пришла морозная зима. Народ закутался в теплые шарфы и натянул шерстяные шапки с большими помпонами.  

Хотя ветеринары считают, что наряжать большинство пород собак в свитеры и комбинезоны - скорее человеческая прихоть, чем необходимость, сердобольные хозяева не забывают утеплять братьев своих меньших.

Фоторепортер вышел на улицы Таллинна, чтобы посмотреть, в каких нарядах гуляют в мороз четвероногие жители нашего города.

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