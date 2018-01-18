Холод собачий: смотрите, как стильно жители Таллинна утепляют своих друзей Уличная галерея!
17 января 2018 г., 20:40
В Эстонию наконец-то пришла морозная зима. Народ закутался в теплые шарфы и натянул шерстяные шапки с большими помпонами.
Хотя ветеринары считают, что наряжать большинство пород собак в свитеры и комбинезоны - скорее человеческая прихоть, чем необходимость, сердобольные хозяева не забывают утеплять братьев своих меньших.
Фоторепортер вышел на улицы Таллинна, чтобы посмотреть, в каких нарядах гуляют в мороз четвероногие жители нашего города.