Концерт «Время и Стекло» уже в эту пятницу! У вас осталась последняя возможность выиграть билеты!

«Время и Стекло» – музыкальный проект, участниками которого являются Надя Дорофеева и Алексей Завгородний Позитив. Главные трендсеттеры современного шоу-бизнеса – «Время и Стекло» - создали себя и свой музыкальный стиль. Их ритмы сводят с ума миллионы поклонников по всему миру, их модные образы и танцевальные движения копируют, а клипам подражают.

Группа была создана в 2010 году в рамках лейбла MOZGI Entertainment. Символом «Время и Стекло» стал танцевальный хит «Имя 505», а одноименный клип набрал более 140 миллионов просмотров на YouTube. Этим летом все русские радиостанции страны без устали крутят трек «Back2Leto».

На разогреве выступят:

Вайдо Нейгаус

KO$-KA

Группа «Время и Стекло» выступит с концертом в Таллинне 2 февраля 2018 года в ночном клубе CatHouse Concert Hall! Двери клуба открываются в 23:00, обычные билеты для лиц 16+, ВИП-билеты - строго 18+.

Резервирование столиков и дополнительная информация: jurimets@mail.ru или по телефону 58441398.

Больше информации - в Piletilevi.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!