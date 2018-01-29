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  • Концерт «Время и Стекло» уже в эту пятницу! У вас осталась последняя возможность выиграть билеты!

Концерт «Время и Стекло» уже в эту пятницу! У вас осталась последняя возможность выиграть билеты!

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ФОТО: Промо

MJ PRODUCTION представляет: группа «Время и Стекло» приедет в Таллинн с зажигательными хитами и сексуальной шоу-программой 2 февраля 2018 года. 

«Время и Стекло» – музыкальный проект, участниками которого являются Надя Дорофеева и Алексей Завгородний Позитив. Главные трендсеттеры современного шоу-бизнеса – «Время и Стекло» - создали себя и свой музыкальный стиль. Их ритмы сводят с ума миллионы поклонников по всему миру, их модные образы и танцевальные движения копируют, а клипам подражают.

Группа была создана в 2010 году в рамках лейбла MOZGI Entertainment. Символом «Время и Стекло» стал танцевальный хит «Имя 505», а одноименный клип набрал более 140 миллионов просмотров на YouTube. Этим летом все русские радиостанции страны без устали крутят трек «Back2Leto».

На разогреве выступят:

  • Вайдо Нейгаус
  • KO$-KA

Группа «Время и Стекло» выступит с концертом в Таллинне 2 февраля 2018 года в ночном клубе CatHouse Concert Hall! Двери клуба открываются в 23:00, обычные билеты для лиц 16+, ВИП-билеты - строго 18+. 

Резервирование столиков и дополнительная информация: jurimets@mail.ru или по телефону 58441398.

Больше информации - в Piletilevi.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!

Находите его ниже!

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