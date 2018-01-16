Денежный салют, самый Звонкий и длинноногие красотки: смотрите, как умеют кутить в Hilton Tallinn Park Большая галерея!
16 января 2018 г., 16:54
В прошлую пятницу, 12 января, в таллиннском отеле Hilton прошла яркая вечеринка – Secret Nightclub шикарно отметил Старый Новый год!
Для гостей праздника выступили московская суперзвезда Звонкий и Ольга Рязанова, избранная одной из самых сексуальных девушек-диджеев мира.
В разгар новогодней вечеринки в гостей также была запущена тысяча евро.
Хотите увидеть, как это было? Скорее открывайте нашу галерею!