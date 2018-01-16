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  • Денежный салют, самый Звонкий и длинноногие красотки: смотрите, как умеют кутить в Hilton Tallinn Park

Денежный салют, самый Звонкий и длинноногие красотки: смотрите, как умеют кутить в Hilton Tallinn Park Большая галерея!

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В прошлую пятницу, 12 января, в таллиннском отеле Hilton прошла яркая вечеринка – Secret Nightclub шикарно отметил Старый Новый год!

Для гостей праздника выступили московская суперзвезда Звонкий и Ольга Рязанова, избранная одной из самых сексуальных девушек-диджеев мира.

ФОТО: Andrei Ozdoba

В разгар новогодней вечеринки в гостей также была запущена тысяча евро. 

Хотите увидеть, как это было? Скорее открывайте нашу галерею!

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