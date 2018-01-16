вторник, 16 января 2018 г.
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  • Паника в Японии: власти по громкоговорителям умоляют жителей не есть купленную рыбу

Паника в Японии: власти по громкоговорителям умоляют жителей не есть купленную рыбу

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ФОТО: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

После того как один из покупателей обратился в потребительский центр по вопросам качества проданной ему рыбы, департамент здравоохранения страны стал призывать жителей вернуть купленный в магазине продукт по громкоговорителям, которые используются во время землетрясений и прочих катастроф.

Вечером 15 января супермаркет в городе Гамагори продал пять пакетов рыбы фугу с печенью, которая опаснее цианида, пишет Лайф со ссылкой на the Sun. По правилам смертельно опасные части рыбы (кожа, яичники и почки с содержанием яда тетродоксина) вырезаются ещё до продажи.

ФОТО: ITSUO INOUYE/AP/Scanpix

По пока что неизвестной ошибке в одной партии рыбы фугу опасные её части удалены не были. На следующий день один из покупателей пришёл с жалобой к компетентным органам и поднял тревогу. В ходе проверки было установлено, что пять проданных пачек из всей партии содержат опасные компоненты. Власти посредством предупреждающих о катастрофах каналов связи просят покупателей злосчастной рыбы из конкретного супермаркета вернуть купленное продавцам. К настоящему времени вернули лишь две упаковки.

Лишь исключительные повара имеют право готовить рыбу фугу, которая считается японским зимним деликатесом. По статистике, ежегодно в стране гибнет до 10 человек из-за её неправильного приготовления.

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