Паника в Японии: власти по громкоговорителям умоляют жителей не есть купленную рыбу

Вечером 15 января супермаркет в городе Гамагори продал пять пакетов рыбы фугу с печенью, которая опаснее цианида, пишет Лайф со ссылкой на the Sun. По правилам смертельно опасные части рыбы (кожа, яичники и почки с содержанием яда тетродоксина) вырезаются ещё до продажи.

По пока что неизвестной ошибке в одной партии рыбы фугу опасные её части удалены не были. На следующий день один из покупателей пришёл с жалобой к компетентным органам и поднял тревогу. В ходе проверки было установлено, что пять проданных пачек из всей партии содержат опасные компоненты. Власти посредством предупреждающих о катастрофах каналов связи просят покупателей злосчастной рыбы из конкретного супермаркета вернуть купленное продавцам. К настоящему времени вернули лишь две упаковки.