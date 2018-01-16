вторник, 16 января 2018 г.
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  • Водители каких машин – самые наглые на дорогах? Наконец-то мы узнали ответ!

Водители каких машин – самые наглые на дорогах? Наконец-то мы узнали ответ!

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ФОТО: MARK LENNIHAN/AP

Range Rover. Иллюстративное фото

Водители BMW официально признаны самыми наглыми в Британии, если верить данным нового опроса, сообщает Unilad.

Более половины опрошенных автомобилистов (56%) назвали владельцев BMW M3 хамами.

ФОТО: BMW

2018 BMW M3

На втором месте оказались обладатели Range Rover, получившие 48% голосов, а на третьем — Audi TT, за которых высказались 43%.

ФОТО: Audi

Audi TT.

Частый объект насмешек в Британии, фургон Ford Transit занял всего лишь пятое место: 36% респондентов назвали водителей этих минивэнов дорожными хамами.

ФОТО: Internet

Ford Transit

Интересно, что, по данным исследования One Poll, хотя все водители склонны критиковать других, основываясь на марке машины, только каждый шестой из них считает, что соответствует стереотипу типичного владельца для своей марки.

Джеймс Баттрик, представитель компании, заказавшей исследование, заявил: «Верно это или нет, но марка нашей машины во многом определяет то, как видят нас другие водители.Так что, когда будете покупать новую машину, задумайтесь, с каким стереотипом ассоциируется каждая модель, прежде чем принимать окончательное решение».

Или просто ходите пешком.

А у вас имеются аналогичные наблюдения?

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