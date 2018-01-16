вторник, 16 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Похудела на бургерах? На новых фото из Америки Скулкина выглядит стройнее, чем когда-либо

Похудела на бургерах? На новых фото из Америки Скулкина выглядит стройнее, чем когда-либо

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/eskulkina

Екатерина Скулкина

Несколько лет назад 41-летняя Екатерина Скулкина сильно похудела. На достигнутом звезда решила не останавливаться и продолжила активно работать над своей фигурой — об этом красноречиво говорят новые снимки артистки, на которых она выглядит небывало стройной.

В начале января Екатерина Скулкина вместе со своими коллегами по шоу Comedy Woman отправилась в гастрольный тур по городам США. В перерывах между концертами артисты находили время для осмотра достопримечательностей. После одной из таких прогулок Екатерина Скулкина выложила в Instagram фото, сделанное на крыльце художественной галерее Fort Gansevoort в Нью-Йорке.

На снимке звезда позирует в черной водолазке и облегающих джинсах в тон. Этот повседневный костюм лучшим образом подчеркнул, что за последнее время артистка стала еще стройнее, чем раньше. Фолловеры сразу же заметили, что фигура Скулкиной изменилась, и стали осыпать ее комплиментами. По всей видимости, в Америке Скулкина жестко ограничивает себя в фастфуде и делает упор на здоровую органическую пищу. Эти старания дают свои плоды, пишет Woman.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ