Похудела на бургерах? На новых фото из Америки Скулкина выглядит стройнее, чем когда-либо

В начале января Екатерина Скулкина вместе со своими коллегами по шоу Comedy Woman отправилась в гастрольный тур по городам США. В перерывах между концертами артисты находили время для осмотра достопримечательностей. После одной из таких прогулок Екатерина Скулкина выложила в Instagram фото, сделанное на крыльце художественной галерее Fort Gansevoort в Нью-Йорке.

На снимке звезда позирует в черной водолазке и облегающих джинсах в тон. Этот повседневный костюм лучшим образом подчеркнул, что за последнее время артистка стала еще стройнее, чем раньше. Фолловеры сразу же заметили, что фигура Скулкиной изменилась, и стали осыпать ее комплиментами. По всей видимости, в Америке Скулкина жестко ограничивает себя в фастфуде и делает упор на здоровую органическую пищу. Эти старания дают свои плоды, пишет Woman.