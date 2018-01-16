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  • Наша любимица! Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации

Наша любимица! Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации ФОТО

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Юлия Пересильд

33-летняя Юлия Пересильд нечасто балует своих подписчиков откровенными снимками. Однако на днях актриса приняла участие в съемках журнала Esquire, для которых она позировала полуголой.

14 января Юлия Пересильд опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который взбудоражил ее поклонников. На нем звезда фильма «Битва за Севастополь» предстала в сексуальной белой комбинации.

Фанаты отметили, в какой превосходной форме находится мать двоих детей и обрушили на Юлию шквал комплиментов.

Напомним, что в российских СМИ Пересильд неоднократно называли чуть ли не эстонкой, намекая на происхождение ее фамилии именно отсюда. Кроме этого, говорилось, что корни девушки - из Эстонии. А в 2010 году газета Eesti Ekspress рассказала о том, что бабушки-дедушки актрисы были репрессированными эстонцами.

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