Наша любимица! Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации

14 января Юлия Пересильд опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который взбудоражил ее поклонников. На нем звезда фильма «Битва за Севастополь» предстала в сексуальной белой комбинации.

Напомним, что в российских СМИ Пересильд неоднократно называли чуть ли не эстонкой, намекая на происхождение ее фамилии именно отсюда. Кроме этого, говорилось, что корни девушки - из Эстонии. А в 2010 году газета Eesti Ekspress рассказала о том, что бабушки-дедушки актрисы были репрессированными эстонцами.