Наша любимица! Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации

@esquireru @antonjanchik @rado #всемдобройночи#отыгралагрозу#спасибозрителям#старыйновыйгод Всем доброй Ночи!!! ❤️❤️❤️#Любите ли вы театр так, как люблю его я# вот что хочется сегодня написать. Какое манкое , любимое место Театр. Там можно быть лучше , красивее , трагичнее , смешнее... можно быть любой. Сцена лечит. Даёт силы. Даёт Жизнь. Спасибо зрителям❤️❤️❤️

