Наша любимица! Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации

33-летняя Юлия Пересильд нечасто балует своих подписчиков откровенными снимками. Однако на днях актриса приняла участие в съемках журнала Esquire, для которых она позировала полуголой.
14 января Юлия Пересильд опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который взбудоражил ее поклонников. На нем звезда фильма «Битва за Севастополь» предстала в сексуальной белой комбинации.
Фанаты отметили, в какой превосходной форме находится мать двоих детей и обрушили на Юлию шквал комплиментов.
Напомним, что в российских СМИ Пересильд неоднократно называли чуть ли не эстонкой, намекая на происхождение ее фамилии именно отсюда. Кроме этого, говорилось, что корни девушки - из Эстонии. А в 2010 году газета Eesti Ekspress рассказала о том, что бабушки-дедушки актрисы были репрессированными эстонцами.
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@esquireru @antonjanchik @rado #всемдобройночи#отыгралагрозу#спасибозрителям#старыйновыйгод Всем доброй Ночи!!! ❤️❤️❤️#Любите ли вы театр так, как люблю его я# вот что хочется сегодня написать. Какое манкое , любимое место Театр. Там можно быть лучше , красивее , трагичнее , смешнее... можно быть любой. Сцена лечит. Даёт силы. Даёт Жизнь. Спасибо зрителям❤️❤️❤️