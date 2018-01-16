Стало известно о смерти прославленного КВНщика

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Татьяна Лазарева сделала печальное объявление. "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, – решил, значит. Это как-то так... обидно что ли. Ну, в общем, как всегда", – поделилась переживаниями Лазарева.