вторник, 16 января 2018 г.
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  • Стало известно о смерти прославленного КВНщика

Стало известно о смерти прославленного КВНщика

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ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Свеча. Снимок иллюстративный.

Татьяна Лазарева объявила печальную новость. Известная телеведущая сообщила о смерти известного артиста КВН Владимира Дуды, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Татьяна Лазарева сделала печальное объявление. "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, – решил, значит. Это как-то так... обидно что ли. Ну, в общем, как всегда", – поделилась переживаниями Лазарева.

Телеведущая сообщила интересную деталь: "Вовка – абсолютно бесконфликтный человек. Вот так бывает, да. Я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый, очень добрый и порядочный. Забавно, что именно он взял к себе кота моей мамы после ее смерти. Какой-то несчастливый кот. И год. Владимир Дуда, все равно тебя люблю", – завершила публикацию опечаленная Татьяна.

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