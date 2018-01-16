Мамочки! 51-летняя Хэлли Берри появилась на красной дорожке без трусов

51-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, известная по ролям девушки Бонда и Женщины-кошки, шокировала своих поклонников прозрачным платьем на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards, пишет Лайф.
Актриса надела полупрозрачное тёмно-красное платье в пол от ливанского дизайнера Reem Acra (среди клиентов бренда Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт).
Посередине платье прикрыто тонким черным кружевом, через которое просвечивают оголенные участки тела актрисы. Несложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.
Актриса специально собрала волосы и отказалась от украшений, чтобы всё внимание было приковано только к наряду. Позже актриса выставила фотографию с туалетом на своей странице в "Инстаграме", пост за два часа набрал 28 тысяч лайков.