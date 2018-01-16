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  • Мамочки! 51-летняя Хэлли Берри появилась на красной дорожке без трусов

Мамочки! 51-летняя Хэлли Берри появилась на красной дорожке без трусов ФОТО!

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51-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, известная по ролям девушки Бонда и Женщины-кошки, шокировала своих поклонников прозрачным платьем на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards, пишет Лайф.

Актриса надела полупрозрачное тёмно-красное платье в пол от ливанского дизайнера Reem Acra (среди клиентов бренда Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт).

ФОТО: Jaxon / MEGA/Jaxon / MEGA

Посередине платье прикрыто тонким черным кружевом, через которое просвечивают оголенные участки тела актрисы. Несложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Актриса специально собрала волосы и отказалась от украшений, чтобы всё внимание было приковано только к наряду. Позже актриса выставила фотографию с туалетом на своей странице в "Инстаграме", пост за два часа набрал 28 тысяч лайков.

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