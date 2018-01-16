вторник, 16 января 2018 г.
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  • Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть

Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть

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ФОТО: социальные сети

Диана Шурыгина порадовала подписчиков своего Telegram-канала эротической фотографией. Скандальная знаменитость оголила ягодицы. 

Таким образом звезда передачи "Пусть говорят" пожелала подписчикам спокойной ночи. "Сладких снов, котики (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала скандально известная знаменитость. Она открыла собственный приват Telegram-канал в стремительно набирающем популярность мессенджере, который наверняка станет очень модным у молодежи, пишет Дни.ру.

С помощью этой площадки Диана надеется стать ближе к своим поклонникам. Там она охотно идет на контакт и отвечает на вопросы подписчиков. "Я создала официальный канал в "Телеграмме", чтобы делиться полезными советами для молодых девушек, событиями из своей жизни и ответами на ваши вопросы. На этом канале я буду развеивать все мифы и "утки" о себе, которые обсуждают в СМИ и интернете", – пообещала в первом посте Диана.

ФОТО: социальные сети

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