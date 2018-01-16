Десять признаков того, что ваши почки работают неправильно

Чтобы избежать негативных последствий, нам нужно внимательнее прислушиваться к своему организму, учиться распознавать его сигналы тревоги.

Специально для вас мы составили список признаков, которые указывают на то, что ваши почки могут быть не в порядке.

10. Плохой сон

При неправильном функционировании почек, токсины не выходят из организма с мочой, а остаются в крови. Последующие болезнетворные процессы затрудняют процесс засыпания и сна.

Предупреждение: Люди с хронической болезнью почек чаще страдают от апноэ сна. Это расстройство, которое вызывает одну или несколько пауз в дыхании во время сна. Эти паузы могут длиться от нескольких секунд до минуты. После каждой паузы нормальное дыхание восстанавливается с громким фырканьем. Непрерывный сильный храп сигнализирует о том, что пора посетить врача.

9. Головные боли, усталость и общая слабость

При нормальном функционировании почек вырабатывается гормон эритропоэтин, а также витамин D для поддержки костей. Гормон эритропоэтин играет важную роль в производстве эритроцитов. Когда почки не функционируют должным образом, снижается выработка гормона и эритроцитов. Это приводит к постоянной усталости мышц и мозга.

Предупреждение: у людей с хронической болезнью почек может развиваться анемия. Если вы достаточно отдыхаете и спите, но продолжаете испытывать чувство усталости, низкий уровень энергии и общую слабость, вам нужно немедленно обратиться к врачу.

8. Сухость и зуд кожи

Здоровые почки удаляют из крови ненужные и лишние жидкости, помогают производить эритроциты и сохраняют надлежащее количество минералов в вашем теле. Зуд и сухая кожа сигнализируют о том, что почки плохо функционируют.

Предупреждение: Если у вас наблюдается зуд и сухость кожи, старайтесь уделить время ее увлажнению. Помните, прежде чем принимать какие-либо лекарства от зуда, обратитесь к врачу. Некоторые лекарства содержат ингредиенты, которые могут навредить почкам.

7. Плохой запах изо рта и металлический привкус

Когда токсины накапливаются в крови, это изменяет вкус пищи и оставляет металлический привкус у вас во рту. Неприятный запах изо рта сигнализирует наличие слишком большого количества токсинов в крови. Кроме того, вы можете перестать хотеть мяса и вообще потерять аппетит, что может привести к нездоровой потере веса.

Предупреждение: Существуют различные причины, по которым еда может иметь металлический привкус (от аллергии до плохого состояния полости рта). Как правило, металлический вкус во рту должен исчезнуть, как только предполагаемая причина устраняется. Если вы все еще ощущаете странный привкус во рту - обратитесь к врачу.

6. Одышка

Связь между заболеванием почек и возникновением одышки вызвана двумя факторами. Во-первых, когда почки не функционируют должным образом, в легкие попадает жидкость. Во-вторых, при анемии ваше тело страдает от недостатка кислорода.