Десять признаков того, что ваши почки работают неправильно

Ежедневно наш организм выполняет миллионы действий. Но жизнь такова, что мы не всегда распознаем те сигналы, которые подает наше тело. К примеру, мы с вами даже не обращаем внимание на то, что постепенно заболеваем, пишет Lifter со ссылкой на Giggag.
Чтобы избежать негативных последствий, нам нужно внимательнее прислушиваться к своему организму, учиться распознавать его сигналы тревоги.
Специально для вас мы составили список признаков, которые указывают на то, что ваши почки могут быть не в порядке.
10. Плохой сон
При неправильном функционировании почек, токсины не выходят из организма с мочой, а остаются в крови. Последующие болезнетворные процессы затрудняют процесс засыпания и сна.
Предупреждение: Люди с хронической болезнью почек чаще страдают от апноэ сна. Это расстройство, которое вызывает одну или несколько пауз в дыхании во время сна. Эти паузы могут длиться от нескольких секунд до минуты. После каждой паузы нормальное дыхание восстанавливается с громким фырканьем. Непрерывный сильный храп сигнализирует о том, что пора посетить врача.
9. Головные боли, усталость и общая слабость
При нормальном функционировании почек вырабатывается гормон эритропоэтин, а также витамин D для поддержки костей. Гормон эритропоэтин играет важную роль в производстве эритроцитов. Когда почки не функционируют должным образом, снижается выработка гормона и эритроцитов. Это приводит к постоянной усталости мышц и мозга.
Предупреждение: у людей с хронической болезнью почек может развиваться анемия. Если вы достаточно отдыхаете и спите, но продолжаете испытывать чувство усталости, низкий уровень энергии и общую слабость, вам нужно немедленно обратиться к врачу.
8. Сухость и зуд кожи
Здоровые почки удаляют из крови ненужные и лишние жидкости, помогают производить эритроциты и сохраняют надлежащее количество минералов в вашем теле. Зуд и сухая кожа сигнализируют о том, что почки плохо функционируют.
Предупреждение: Если у вас наблюдается зуд и сухость кожи, старайтесь уделить время ее увлажнению. Помните, прежде чем принимать какие-либо лекарства от зуда, обратитесь к врачу. Некоторые лекарства содержат ингредиенты, которые могут навредить почкам.
7. Плохой запах изо рта и металлический привкус
Когда токсины накапливаются в крови, это изменяет вкус пищи и оставляет металлический привкус у вас во рту. Неприятный запах изо рта сигнализирует наличие слишком большого количества токсинов в крови. Кроме того, вы можете перестать хотеть мяса и вообще потерять аппетит, что может привести к нездоровой потере веса.
Предупреждение: Существуют различные причины, по которым еда может иметь металлический привкус (от аллергии до плохого состояния полости рта). Как правило, металлический вкус во рту должен исчезнуть, как только предполагаемая причина устраняется. Если вы все еще ощущаете странный привкус во рту - обратитесь к врачу.
6. Одышка
Связь между заболеванием почек и возникновением одышки вызвана двумя факторами. Во-первых, когда почки не функционируют должным образом, в легкие попадает жидкость. Во-вторых, при анемии ваше тело страдает от недостатка кислорода.
Предупреждение. Существуют различные причины одышки: от почечной недостаточности при астме, раке легких или сердечной недостаточности. Если вы заметили, что постоянно чувствуете одышку, запыхались при минимальной физической нагрузке - немедленно обратитесь к врачу.
5. Отек в лодыжках, ногах и руках
Если почки плох функционируют, они не могут в полной мере удалить лишнюю жидкость из организма. Это приводит к удержанию натрия, которое вызывает отек в лодыжках, ногах и руках. Набухание нижних частей вашего тела может также сигнализировать о болезни сердца, печени или проблемах с самими ногами.
Предупреждение: Остановить отек может прием определенных лекарств, удаление солей и лишней жидкости из организма. Если это не помогает, вам нужно другое лечение.
4. Боли в спине
Почечная недостаточность может привести к боли в спине под грудной клеткой. Боль возникает также в передней части паха или бедра. Киста почек может провоцировать болезненные ощущения в этих областях.
Совет. Боль в спине, вызванная почечной недостаточностью, сопровождается рвотой, высокой температурой тела и частым мочеиспусканием. Обычная боль, не имеющая отношения к почкам, локализована, без лихорадки. Если вы продолжаете испытывать боли в спине, а обезболивающие таблетки неэффективны, обратитесь за помощью профессионала.
3. Мешки под глазами
Одним из первых признаков того, что ваши почки не в порядке, является появление белка в моче. Это в свою очередь приводит к отечности области глаз. Объяснить это явление можно тем, что почки пропускают слишком большое количество белка в мочу, а не распределяют его по всему телу.
Совет. Если вы уверены, что ваше тело отдыхает и получает достаточное количество белка, но глаза по-прежнему опухают, обратитесь к врачу.
2. Высокое кровяное давление
Ваша кровеносная система и почки зависят друг от друга. В почках есть небольшие нефроны, которые фильтруют кровь. Если кровеносные сосуды повреждаются, нефроны, не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ.
Совет. Добавьте в рацион питания продукты, богатые фолиевой кислотой. Это поможет организму увеличить производство эритроцитов.
1. Изменения цвета мочи
Как только вы заметите изменение цвета, запаха и внешнего вида мочи, бейте тревогу! Общие типы изменений включают:
Повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью. Предел от 4 до 10 раз в день считается нормальным.
Кровь в моче. Здоровые почки убирают отходы из крови. Но если фильтр поврежден, вы можете наблюдать кровь в моче.
Пенистая моча. Пузыри в моче указывают на то, что здесь находится нежелательный белок.
Если у вас есть подобные симптомы, немедленно обратитесь к доктору!