В Таллинне выступит Праздничный патриарший хор Данилова монастыря

В сегодняшнем виде хор существует с 1989 года. В 2003 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II присвоил коллективу почетное название Мужского хора Синодальной Резиденции Святейшего Патриарха.

Возрождая традиции русского знаменного, демественного и строчного пения, бытовавшие на Руси в XV–XVII веках, Праздничный мужской хор продолжает в то же время певческие традиции Московского Синодального хора и мужских хоров, среди которых хоры Троице-Сергиевой и Киево-Печерской Лавр. Праздничный мужской хор – лауреат международных и всероссийских конкурсов церковной музыки, награжден Патриаршими грамотами и многочисленными дипломами Московской Патриархии и государственных учреждений культуры.

В репертуаре певчих – более 800 сочинений: весь спектр богослужебной музыки, романсы, исторические, военно-патриотические, народные и застольные песни, а также отечественная и зарубежная классика. Выступая в концертах, хор видит свою миссию в ознакомлении публики с образцами церковной и народной русской культуры.

Руководит хором регент Георгий Сафонов – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Первого Всероссийского конкурса дирижеров.

В составе хора 30 профессиональных певцов – выпускников Московской Государственной консерватории, Российской Академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства имени А.В.Свешникова, – имеющих высшее вокально-хоровое образование.

Праздничный Патриарший хор в настоящее время фактически является лицом русского исполнительского искусства в области церковной музыки.