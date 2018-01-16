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  • Эстония скорбит: новость о смерти солистки The Cranberries потрясла эстонских знаменитостей

Эстония скорбит: новость о смерти солистки The Cranberries потрясла эстонских знаменитостей

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ФОТО: AFP / Scanpix

Полиция назвала необъяснимой смерть вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Стражи порядка нашли ее тело в отеле на Парк-Лейн в Лондоне, но никаких признаков, указывающих, от чего скончалась артистка, они не обнаружили. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Irish Times.

«Женщина, около 45 лет, была объявлена мертвой на месте происшествия. На данном этапе смерть рассматривается как необъяснимая», — говорится в заявлении британских правоохранительных органов.

О'Риордан было 46 лет. Она приехала в Великобританию для записи музыки. «Члены семьи опустошены печальной новостью и просят не беспокоить их в это трудное время», — сказал ее агент.

О'Риордан выступала в составе The Cranberries с 1990 года. В 2003-м она начала сольную карьеру. Певица также была членом группы D.A.R.K. и сыграла эпизодическую роль в фильме Фрэнка Корачи «Клик: с пультом по жизни».

Тысячи жителей Эстонии не могут поверить в то, что известной и уникальной Долорес больше нет. В «Фейсбуке» один за другим появляются посты скорби и уныния. Скорбят и знаменитости, и поклонники творчества этой легендарной группы.

Оксана Маерович (Шагалина): «Много лет назад эта песня была у меня на будильнике, и мое каждое утро начиналось с неё. Таких голосов больше нет. Она уникальная Долорес. Язык не поворачивается сказать „была“».

Музыкант Juri Jurban Novikov: «Я вчера зашёл в небольшой маркет и там вдруг, довольно громко зазвучала Linger. Я немного удивился, обычно в таких местах, если и звучит музыка, то достаточно тихо и редко что-то известное и любимое. Я даже подпевал тихонько, а сегодня вот... Прощай, Долорес… один из ярчайших символов моей юности».

Десятки других известных жителей Эстонии тоже скорбят... 

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