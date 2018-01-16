Умерла солистка группы The Cranberries
15 января 2018 г., 19:30
В возрасте 46 лет скончалась солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом говорится в сообщении государственной телерадиокомпании Ирландии.
RTE отмечает, что смерть наступила неожиданно для всех. Это произошло в Лондоне, куда певица отправилась для записи новой песни, передает Life.ru.
"Члены семьи разбиты этой новостью и попросили оставить их в покое в этот сложный момент", — говорится в заявлении представителя О’Риордан.
Пик популярности Cranberries пришелся на вторую половину девяностых годов. Одни из самых популярных песен группы — One of Us, Zombie.