Бывшая жена Джигарханяна рассказала, как он лишил ее девственности

«Так случилось, что Армен Борисович не оставил никому шансов. У меня не было даже школьных увлечений, как у многих девочек в этом возрасте», — заявила пианистка в интервью изданию «Караван историй».

Цветочек, который сорвал Армен

Она рассказала, как ее жизнь повернулась в возрасте шестнадцати лет, когда она увидела спектакль с участием Армена Джигарханяна. С того судьбоносного в ее жизни момента Виталина ни о ком другом и грезить не смела и начала планировать замужество.

«Не скрою, чем старше я становилась, тем чаще закрадывалась мысль, могут ли у нас с Арменом быть перспективы как у мужчины и женщины, — поделилась она. — Повод думать об этом мне давали интервью Армена Борисовича. Он очень мало говорил о семье, но я знала, что его жена почему-то живет отдельно в Америке. Складывалось впечатление, что Джигарханян, несмотря на всю его популярность, очень одинокий человек. Видимо, чувствовала это интуитивно, по-женски».

Вспоминая о первой интимной близости, Виталина говорит, что ей со всем не было страшно, когда она вместе с Джигарханяном отправилась в его квартиру на Арбате.

«Безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной, — добавляет она. — Спасало то, что не тешила себя иллюзиями. Я признавала, что полюбила женатого человека. Впрочем, не думаю, что, если бы Джигарханян был счастлив в браке или жена хотя бы постоянно жила с ним рядом, а не на другом континенте, наши отношения зашли бы так далеко. Возможно, он на какое-то время и увлекся бы мной — и все».

Цымбалюк-Романовская признается, что очень страдает из-за развернувшегося вокруг их пары скандала. «Все, что все происходит с нами иначе как театром абсурда не назовешь», — добавляет она.