Эксперты выяснили, что чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие

Исследователи уверены, что любители чая в пакетах употребляют одновременно множество вредных добавок.
Эксперты заявили, что употребление чая в пакетиках разрушает пищеварительную систему, почки, кости, а также может вызвать рак и бесплодие, сообщает "Дни.ру". В частности, любители такого чая регулярно употребляют хлор и другие опасные соединения, пишет Life.ru.
Эксперты напомнили, что пакетированный чай имеет мало общего с настоящим напитком. В издании подчеркнули, ссылаясь на экспертов, что такой чай изготавливают из старых листьев, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Такие соединения вредны для почек и костей.
Откуда хлор в пакетированном чае? Им отбеливают бумагу для производства пакетов. Также в составе бумажных пакетиков часто бывает эпихлоргидрин, который используют как пестицид. Взаимодействуя с водой, он может привести к бесплодию, проблемами с иммунитетом и даже раку.
В издании утверждают, что "пирамидки" изготавливают из нейлона пищевого назначения или даже пластика, которые выделяют токсичные вещества. Если заваривать пакет не один раз или пить чай в пакетах постоянно, их концентрация в организме растёт. Кроме того, в пакетики чаще всего кладут слишком мелкие листья и чайную пыль, которые только "красят воду".