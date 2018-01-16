вторник, 16 января 2018 г.
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Эксперты выяснили, что чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие

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ФОТО: Scanpix

Чай в пакетиках

Исследователи уверены, что любители чая в пакетах употребляют одновременно множество вредных добавок.

Эксперты заявили, что употребление чая в пакетиках разрушает пищеварительную систему, почки, кости, а также может вызвать рак и бесплодие, сообщает "Дни.ру". В частности, любители такого чая регулярно употребляют хлор и другие опасные соединения, пишет Life.ru.

Эксперты напомнили, что пакетированный чай имеет мало общего с настоящим напитком. В издании подчеркнули, ссылаясь на экспертов, что такой чай изготавливают из старых листьев, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Такие соединения вредны для почек и костей.

Откуда хлор в пакетированном чае? Им отбеливают бумагу для производства пакетов. Также в составе бумажных пакетиков часто бывает эпихлоргидрин, который используют как пестицид. Взаимодействуя с водой, он может привести к бесплодию, проблемами с иммунитетом и даже раку.

В издании утверждают, что "пирамидки" изготавливают из нейлона пищевого назначения или даже пластика, которые выделяют токсичные вещества. Если заваривать пакет не один раз или пить чай в пакетах постоянно, их концентрация в организме растёт. Кроме того, в пакетики чаще всего кладут слишком мелкие листья и чайную пыль, которые только "красят воду".

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