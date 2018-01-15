Максакова показала себя на седьмом месяце беременности

Мария Максакова произвела фурор среди многочисленных поклонников, когда опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook фотографию, где запечатлена на седьмом месяце беременности. Снимок датируется январем 2016 года. Но такую подпись к нему Максакова оставила лишь сейчас. "Фестиваль в Бресте. На 7-ом месяце" – коротко написала оперная дива.

Мария Максакова снята в синем декольтированном концертном платье и с убранными в роскошный пучок светлыми волосами. Фотография имела бешеный успех среди поклонников. "Умница! Героическая, Машенька! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие вы счастливые с Денисом!", "Воспоминания душу радуют", "Умница, красавица и талантище !!!", "Просто великолепная и такая счастливая!!!", "Ну, на 7ом месяце, Ванечка уже кое что понимал в оперной музыке...", "С Ванечкой в животеке чудесное Время", "Мария Вы прелесть!" – высказались восторженные комментаторы.