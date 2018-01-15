Максакова показала себя на седьмом месяце беременности

Мария Максакова продолжает привлекать к себе внимание. На сей раз оперная дива обнародовала фотографию, на которой запечатлена на седьмом месяце беременности, пишет Дни.ру.
Мария Максакова произвела фурор среди многочисленных поклонников, когда опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook фотографию, где запечатлена на седьмом месяце беременности. Снимок датируется январем 2016 года. Но такую подпись к нему Максакова оставила лишь сейчас. "Фестиваль в Бресте. На 7-ом месяце" – коротко написала оперная дива.
Мария Максакова снята в синем декольтированном концертном платье и с убранными в роскошный пучок светлыми волосами. Фотография имела бешеный успех среди поклонников. "Умница! Героическая, Машенька! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие вы счастливые с Денисом!", "Воспоминания душу радуют", "Умница, красавица и талантище !!!", "Просто великолепная и такая счастливая!!!", "Ну, на 7ом месяце, Ванечка уже кое что понимал в оперной музыке...", "С Ванечкой в животеке чудесное Время", "Мария Вы прелесть!" – высказались восторженные комментаторы.
Напомним, Мария Максакова родила супругу, на тот момент депутату от КПРФ Денису Вороненкову, сына Ивана в апреле 2016 года. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. "Мы счастливы! У нас с Денисом родился богатырь! Рост малыша – 56 сантиметров, вес – 3650! Назвали Ванечкой. Я, конечно, удивляюсь, как по земле ходит семь с лишним миллиардов человек, если так сложно родить. Но Бог милостив. У нас все хорошо!" – радостно объявила журналистам Максакова.