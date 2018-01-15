понедельник, 15 января 2018 г.
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Как правильно врать жене, родне или боссу

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ФОТО: Panter Media/Scanpix

Злой босс. Фото иллюстративное.

Чтобы всех обмануть и не попасться, достаточно выстроить хитрую завиральную цепочку.

Родители

Семья – это святое, само собой. Но именно сегодня вечером ты планировал погрязнуть во грехе. К тому же ты только что в телефонном разговоре уже сказал восемь раз «да, мама, со мной все в порядке» и боишься, что темы для разговора исчерпаны, пишет Menscult.ua со ссылкой на Maxim.

Скажи родителям, что у тебя завал на работе. Как утверждает Экман, «в этом случае у тебя будет меньше всего шансов, что обман раскроется, ведь родители не видятся с начальством».

Напирай на то, что проект, который на тебя повесили, очень важен для развития компании. Что это своего рода проверка и ты просто обязан ее пройти. И вообще, ты дал слово! Разве не мама когда-то говорила тебе, что слово надо держать?

Начальник

Разобравшись с родителями, принимаемся за начальство. Хорошо, если оно у тебя — мужчина. В этом случае Экман советует обвинять во всем твою девушку.

Скажи, например, что у нее сегодня похороны любимой габонской гадюки.

И что ты уже устал от ее капризов, но никак не можешь именно сегодня спустить все на тормозах.

Скажи, что она у тебя нервная, взбалмошная и не приспособленная к жизни... «В общем, вы понимаете!»

Будь уверен: он поймет. У него у самого такая. Что касается начальника-женщины, тут отговорок может быть еще больше. Опять же вали все на девушку, только постарайся обойтись без чернухи.

Ты должен быть с ней, потому что вы сегодня проходите тест на беременность. Или выбираете венчальные кольца. Это подойдет.

Девушка

Теперь-то, казалось бы, сам бог велел поехать к девушке. Не тут-то было.

Если уж начал врать – придется врать и ей. Не останавливать же из-за твоих сексуальных инстинктов наш тщательно выработанный план! Будем врать девушке, приплетая твоего приятеля.

Скажи что-нибудь вроде «нужно помочь Стасу запустить сквид на липовом прокси-сервере». Чем больше мужских и непонятных слов, по мнению Экмана, тем лучше.

Во-первых, девушка их забудет и не сможет потом переспросить приятеля. Во-вторых, она будет горда тем, что у нее есть такой знающий мужчина (в смысле, ты).

Лучший друг

Ну а в разговоре с другом сошлись на родителей, говорит Экман. «Ты же понимаешь, дружище, семья это святое». Он поймет, так как сам уже вторую неделю откладывает визит к своим предкам...

Наконец теперь, когда ты от всех отделался, пора придумать: чем же занять вечер?

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