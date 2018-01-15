Британка вышла замуж за себя саму, призрака пирата и работу разом. Удивишься, но во всем этом есть смысл!

Одни в буквальном смысле выходят замуж за свою работу, другие говорят «Да!» карманному тетрису, третьи претворяют в жизнь стереотипы о женщинах, связавших свою жизнь с козлами.

45-летняя британка Аманда Тиг без проблем пополнит этот список: она вышла замуж за призрака пирата. Ее суженым стал бесфамильный пират Джек, чья могила находится на одном из островов Гаити. Джек умер в начале XVIII века, но Аманду это не смущает — в нём она нашла свою родственную душу, пишет Medialeaks со ссылкой на Mirror.

А чтобы закрепить союз легально, она арендовала лодку и связала себя узами брака с призраком в международных водах.

На свадьбе присутствовали свидетели и даже подружки невесты — все по-настоящему.

На одном из фото можно увидеть и самого жениха, но только в качестве портрета. И да, это Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» — Аманда считает, что он как-то связан с настоящим пиратом Джеком, захороненным на острове в Карибском море.

На самом деле выбор Джека Воробья для женщины не случаен. Невесту связывает с вымышленным персонажем отдельная история, которая отвечает на некоторые вопросы в ситуации со свадьбой. Дело в том, что Аманда и есть Джек Воробей: она работает уличным косплеером персонажа. Поэтому в каком-то смысле женщина оказалась ещё одной из тех, кто связал свою жизнь с работой.