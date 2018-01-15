понедельник, 15 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Вау! Ирина Шейк поделилась снимком без макияжа

Вау! Ирина Шейк поделилась снимком без макияжа

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/Instagram

Ирина Шейк.

32-летняя знаменитая модель Ирина Шейк, которая сейчас отдыхает в теплых краях, на океанском побережье, опубликовала на своей страничке в Instagram фото без макияжа. На нем модель позирует, сидя на пляже, пишет Сегодня.

ФОТО: Instagram/Instagram

Поклонники звезды в комментариях к фото оставили свои восхищенные отзывы: "Как всегда прекрасна!", "Обворожительна", "Такая красивая, глаз не оторвать". Но, помимо комплиментов, подписчики также обратили внимание на то, что Ирина совсем не публикует фото со своим возлюбленным, актером Брэдли Купером, с которым она воспитывает их 9-месячную дочь. "Где Брэдли? Вы так красиво смотритесь вместе, я на твоем месте часто публиковала бы ваши совместные фото", – прокомментировала фото одна из подписчиц.  

ФОТО: Instagram/Instagram

Еще одна подписчица Ирины заметила, что модель на фото совсем не веселая: "Что так загрустила", – поинтересовалась поклонница.

Тем не менее, недавно модель опубликовала интригующий снимок, на котором на безымянном пальце левой руки можно заметить кольцо. Остается только предположить, что Ирина Шейк и Брэдли Купер уже помолвлены и пока хранят это в тайне. 

ФОТО: Instagram/Instagram

Актуально

Читать также

НАВЕРХ