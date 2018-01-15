Вау! Ирина Шейк поделилась снимком без макияжа

32-летняя знаменитая модель Ирина Шейк, которая сейчас отдыхает в теплых краях, на океанском побережье, опубликовала на своей страничке в Instagram фото без макияжа. На нем модель позирует, сидя на пляже, пишет Сегодня.
Поклонники звезды в комментариях к фото оставили свои восхищенные отзывы: "Как всегда прекрасна!", "Обворожительна", "Такая красивая, глаз не оторвать". Но, помимо комплиментов, подписчики также обратили внимание на то, что Ирина совсем не публикует фото со своим возлюбленным, актером Брэдли Купером, с которым она воспитывает их 9-месячную дочь. "Где Брэдли? Вы так красиво смотритесь вместе, я на твоем месте часто публиковала бы ваши совместные фото", – прокомментировала фото одна из подписчиц.
Еще одна подписчица Ирины заметила, что модель на фото совсем не веселая: "Что так загрустила", – поинтересовалась поклонница.
Тем не менее, недавно модель опубликовала интригующий снимок, на котором на безымянном пальце левой руки можно заметить кольцо. Остается только предположить, что Ирина Шейк и Брэдли Купер уже помолвлены и пока хранят это в тайне.