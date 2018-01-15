Вау! Ирина Шейк поделилась снимком без макияжа

Поклонники звезды в комментариях к фото оставили свои восхищенные отзывы: "Как всегда прекрасна!", "Обворожительна", "Такая красивая, глаз не оторвать". Но, помимо комплиментов, подписчики также обратили внимание на то, что Ирина совсем не публикует фото со своим возлюбленным, актером Брэдли Купером, с которым она воспитывает их 9-месячную дочь. "Где Брэдли? Вы так красиво смотритесь вместе, я на твоем месте часто публиковала бы ваши совместные фото", – прокомментировала фото одна из подписчиц.