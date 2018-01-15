Смотрите, как выглядят самые оригинальные общественные туалеты в Таллинне Да в них и поселиться можно!
15 января 2018 г., 16:43
Вы замечали, что в последнее время многие кафе и рестораны особое внимание уделяют оформлению уборных комнат? Для многих владельцев это место является визитной карточкой заведения.
Мы предлагаем вашему вниманию галерею самых оригинальных уборных, которые находятся в тех или иных заведениях нашей столицы. Согласитесь, некоторые из них настолько уютные и оригинальные, что наверняка останутся в памяти клиентов.