понедельник, 15 января 2018 г.
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  • Смотрите, как выглядят самые оригинальные общественные туалеты в Таллинне

Смотрите, как выглядят самые оригинальные общественные туалеты в Таллинне Да в них и поселиться можно!

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Вы замечали, что в последнее время многие кафе и рестораны особое внимание уделяют оформлению уборных комнат? Для многих владельцев это место является визитной карточкой заведения.

Мы предлагаем вашему вниманию галерею самых оригинальных уборных, которые находятся в тех или иных заведениях нашей столицы. Согласитесь, некоторые из них настолько уютные и оригинальные, что наверняка останутся в памяти клиентов.

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