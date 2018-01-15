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  • В Таллинне выступит «Пошлая Молли»: мы разыгрываем билеты!

В Таллинне выступит «Пошлая Молли»: мы разыгрываем билеты!

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ФОТО: Pressifoto

Они отличаются от всего того, что ты слышал раньше!

Они ворвались в наши трек-листы совершенно неожиданно и заняли там свое достойное место, при этом отличаясь от всего ранее услышанного не просто звуком, но и создаваемой атмосферой и возможностью взглянуть на окружающий мир совершенно в других тонах.

20 января в рок клубе TAPPER выступит группа «Пошлая Молли». Достаточно включить любую из песен, чтобы поймать себя на мысли — ребята делают свой стиль, и делают его качественно

Рекомендованное возрастное ограничение: 16+

Двери открываются: 18:00 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Портал Limon.ee разыгрывает билеты на концерт "Пошлой Молли". Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи в игре!

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