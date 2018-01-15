В Таллинне выступит «Пошлая Молли»: мы разыгрываем билеты!

Они отличаются от всего того, что ты слышал раньше!
Они ворвались в наши трек-листы совершенно неожиданно и заняли там свое достойное место, при этом отличаясь от всего ранее услышанного не просто звуком, но и создаваемой атмосферой и возможностью взглянуть на окружающий мир совершенно в других тонах.
20 января в рок клубе TAPPER выступит группа «Пошлая Молли». Достаточно включить любую из песен, чтобы поймать себя на мысли — ребята делают свой стиль, и делают его качественно
Рекомендованное возрастное ограничение: 16+
Двери открываются: 18:00
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